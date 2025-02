Bundespolizei sucht Zeugen – Wechselseitige Körperverletzung bei Fahrscheinkontrolle

Bereits am 23. Oktober letzten Jahres soll es in einer S4 bzw. am S-Bahnhaltepunkt Eichenau zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen einem Fahrgast und einem Prüfdienstmitarbeiter gekommen sein. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Gegen 10 Uhr kam es in einer S4 (Zuglauf München – Geltendorf) zu einer Fahrscheinkontrolle. Im weiteren Verlauf kam es zwischen einem 20-jährigen Venezolaner und einem uniformierten Prüfdienstmitarbeiter nach dem Ausstieg am Haltepunkt Eichenau, Landkreis Fürstenfeldbruck, zu Ungereimtheiten. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Mann aus Kösching, Landkreis Eichstätt, nachdem er schon in der S-Bahn falsche Personalien an-gegeben hatte, versucht haben, sich am Bahnsteig der Ticket-Kontrolle zu entziehen.

Ein Prüfdienstmitarbeiter soll den 20-Jährigen daraufhin gegen eine Glasscheibe gedrückt haben. Anschließend sei es zum Gerangel gekommen. Laut dem Fahrscheinlosen sei er dabei geschlagen und gewürgt worden. Er selbst habe auch auf sein Gegenüber eingewirkt.

In der S-Bahn bzw. am Bahnsteig sollen sich etliche Reisende aufgehalten haben. Es soll sogar zu Smartphone-Videoaufnahmen gekommen sein. Die Bundespolizei sucht Zeugen bzw. Videomaterial des Vorfalls, an den man sich nicht zuletzt wegen der uniformierten Prüfdienstmitarbeiter bestimmt gut erinnern kann.