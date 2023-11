Mehrere Diebstähle im Hauptbahnhof München bzw. in fahrenden Zügen

Bundespolizei warnt -aus aktuellem Anlass- vor Dieben im Bahnbereich Mehrere Diebstähle im Hauptbahnhof München bzw. in fahrenden Zügen München – Am Mittwoch (23. November) wurden bei der Bundespolizei in München mehrere Diebstähle in Zügen bzw. im Hauptbahnhof bekannt. Gerade zur Vorweihnachtszeit mit erhöhten Reisendenzahlen sind auch wieder vermehrt (Taschen)Diebe unterwegs. Die Bundespolizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit – seien Sie bitte auf Reisen bitte stets misstrauisch.