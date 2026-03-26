Bundestag beschließt Kraftstoffmaßnahmenpaket

Der Bundestag hat am 26. März 2026 ein Maßnahmenpaket zur Begrenzung überhöhter Spritpreise verabschiedet. Dem Gesetzentwurf von CDU/CSU und SPD in geänderter Fassung stimmten neben den Koalitionsfraktionen auch Bündnis 90/Die Grünen zu, während AfD und Die Linke dagegen votierten. Ziel des sogenannten Kraftstoffpreisanpassungsgesetzes ist es, mehr Transparenz auf dem Kraftstoffmarkt zu schaffen und kurzfristige Preisschwankungen einzudämmen.

Kernpunkt des Gesetzes ist eine neue Regelung für Tankstellen, die sich am österreichischen Modell orientiert: Künftig dürfen Preise für Otto- und Dieselkraftstoffe nur noch einmal täglich, jeweils um 12 Uhr mittags, erhöht werden. Preissenkungen bleiben hingegen jederzeit möglich. Verstöße gegen diese Vorgabe können mit Bußgeldern von bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Die Maßnahme ist zunächst befristet und soll nach einem Jahr überprüft werden. Zuständig für die Ahndung von Verstößen sind die jeweiligen Landesbehörden.