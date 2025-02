Bundestagswahl: Versand der Briefwahlunterlagen startet

Der Versand der Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl 2025 beginnt in München am morgigen Dienstag, 4. Februar. Wer Briefwahlunterlagen zugeschickt bekommen möchte, füllt am besten das Online-Formular unter www.briefwahl-muenchen.de aus. Ein telefonischer Antrag ist nicht möglich. Wahlberechtigte, die ihre Briefwahlunterlagen bereits beantragt haben, müssen nicht weiter aktiv werden. Kommen vor dem 4. Februar beantragte Briefwahlunterlagen bis Mittwoch, 12. Februar, nicht an, sollte das Wahlamt informiert werden unter der Telefonnummer 089/233-96233 oder per E-Mail an briefwahl.kvr@muenchen.de.

Angesichts der kurzen Fristen empfiehlt das Kreisverwaltungsreferat, die Briefwahlunterlagen nach Erhalt möglichst schnell auszufüllen und an das Wahlamt zurückzusenden. Am Wahlsonntag, 23. Februar, können Wahlbriefe bis 18 Uhr in die Briefkästen am KVR und am Rathaus eingeworfen werden. Darüber hinaus richtet das Wahlamt im Stadtgebiet mehrere Sonderabgabestellen für die Wahlbriefe der Münchner*innen ein. Für die persönliche Abholung der Briefwahlunterlagen sind das Kreisverwaltungsreferat und die Bezirksinspektionen vom 4. bis 21. Februar länger geöffnet. Öffnungszeiten und Adressen der Ausgabestellen sind unter muenchen.de/ausgabestellen-briefwahl zu finden. Vor Ort stehen auch Wahlkabinen zur Verfügung, um die Unterlagen direkt auszufüllen und abzugeben.

Alle Fragen zur vorgezogenen Bundestagswahl beantwortet der Chatbot des Wahlamts rund um die Uhr unter www.muenchen.de/bundestagswahl.