Bundesweite KI-Initiative: Münchner Pilotprojekt ausgewählt

Die Stadt ist Teil des neuen Agentic AI Hub des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung. Die bundesweite Initiative hat das Ziel, Künstliche Intelligenz (KI) konkret in die Verwaltung zu integrieren. Aus zahlreichen Bewerbungen wurden 18 Pilotprojekte ausgewählt, darunter auch eines aus München.

Bereits jetzt setzt die Stadt KI-Technologien ein, doch um weitere Fortschritte zu erzielen, sind starke Netzwerke und ein enger Austausch von entscheidender Bedeutung. In dem Pilotprojekt arbeiten das IT-Referat und das Kreisverwaltungsreferat gemeinsam an einem praxisnahen Use Case: KI-Agenten sollen künftig den Bereich Einbürgerung unterstützen und Abläufe effizienter gestalten.

Die Teilnahme am Agentic AI Hub wurde durch die enge Zusammenarbeit mit dem Referat für Arbeit und Wirtschaft ermöglicht, das den Kontakt zum Programm hergestellt hatte und im Munich Urban Colab eine wichtige Verbindung von Verwaltung, Startup-Ökosystem und Bund bereitstellt. Das Ziel des Agentic AI Hub ist es, Verwaltungsprozesse in technische Prototypen zu übersetzen, diese zu testen und mit Blick auf ihre Skalierbarkeit weiterzuentwickeln. Die Lösungen sollen nicht nur lokal funktionieren, sondern auch von anderen Kommunen genutzt werden können. In den kommenden Monaten wird intensiv an den Pilotprojekten gearbeitet, um die Potenziale der Künstlichen Intelligenz in der Verwaltung auszuschöpfen.

IT-Referentin Dr. Laura Dornheim: „Als innovative Kommune nutzen wir schon an einigen Stellen Künstliche Intelligenz, immer mit dem Ziel, Verwaltung moderner und bürgernäher zu gestalten. Mit dem Agentic Al Hub setzen wir auf diese Technologie, um unsere Dienstleistungen effizienter und transparenter zu gestalten. Wir wollen den Menschen in München besseren Service bieten und gleichzeitig unsere Mitarbeitenden entlasten.“

Kreisverwaltungsreferentin Dr. Hanna Sammüller: „In einer Großstadt wie München mit vielen internationalen Einwohner*innen sind Einbürgerungen ein wichtiges Thema. Die Teilnahme am Agentic AI Hub eröffnet uns die Chance, unsere Verwaltungsabläufe zu automatisieren und zu optimieren. Wir sind zuversichtlich, dass davon nicht nur unsere Kund*innen und Mit- arbeitenden profitieren, sondern die Ansätze, die wir erproben, künftig auch anderen Kommunen zugutekommen.“

Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „München ist stolz, mit einem Pilotprojekt Teil des Agentic AI Hubs zu sein. Unterstützt von der Wirtschaftsförderung im Munich Urban Colab verknüpft unser erfolgreiches Startup-Ökosystem Verwaltung und Technologie. Gemeinsam optimieren wir bürokratische Prozesse und treiben die digitale Transformation voran, um unsere Handlungs- und Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Kontext zu stärken.“