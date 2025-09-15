Bunter Mitmachtag für Kinder: Weltkindertag im Tierpark Hellabrunn

Der Tierpark Hellabrunn lädt bereits einen Tag vor dem offiziellen Weltkindertag, am Freitag, den 19. September 2025, alle kleinen Tierfreunde und ihre Familien zu einem abwechslungsreichen Aktionstag ein. Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm im gesamten Tierpark.

An der Außenanlage der Silbergibbons gibt es Kinderschminken mit anschließender Fotobox, wo sich Kinder nach Lust und Laune in Löwe, Schmetterling oder Elefant verwandeln können. Gegenüber der Erdmännchen-Anlage laden kreative Sandbilder am Bastelstand zum Gestalten ein. An der Ecke der Humboldt-Pinguine steht die Aktion „Die Welt der Gebärdensprache“ im Mittelpunkt. Hier wird gezeigt, wie Hände Geschichten erzählen können: Gebärden für verschiedene Tiere werden vorgestellt, das Fingeralphabet kann ausprobiert und das eigene Wissen in kleinen Rätseln getestet werden. Begleitet wird die Station von der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache des Bezirks Oberbayern. Im Service-Center Flamingo können Kinder in Begleitung ihrer Eltern zudem erstmals Mini-Tierpatenschaften übernehmen. Schon ab 20 Euro lässt sich eine Patenschaft für ausgewählte Arten wie etwa Seepferdchen erwerben – eine besondere Möglichkeit, sich für die tierischen Bewohner Hellabrunns einzusetzen. Zudem gibt es eine Quizrallye, bei der das Wissen über die faszinierenden Geozonen und deren tierischen Bewohner in Hellabrunn getestet werden können. Wer das Quiz mit dem richtigen Lösungswort abgibt, kann tolle Preise für die ganze Familie gewinnen. Die Quizrallye ist an allen Kassen erhältlich. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der ausgefüllte Bogen in die Boxen an den Ausgängen eingeworfen werden.

„Der Kindertag im Tierpark Hellabrunn ist eine besondere Gelegenheit, den Kindern unsere faszinierende Tierwelt näherzubringen. Kinder sind unsere Zukunft, und es ist unsere Aufgabe, ihnen nicht nur die Schönheit der Natur zu zeigen, sondern sie auch zu ermutigen, sich für den Schutz und das Wohl unserer Umwelt einzusetzen“, so Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende des Tierparks, Verena Dietl.

Der Weltkindertag wird in Deutschland seit 1954 am 20. September gefeiert. Auch Hellabrunn nimmt diesen besonderen Tag zum Anlass, Kindern mit einem bunten Programm Freude, Wissen und spannende Erlebnisse zu schenken.

Alle Aktionen sind im regulären Eintrittspreis enthalten und finden von 10 bis 17 Uhr statt. Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt, Kinder von vier bis 14 Jahren zahlen 8 Euro.

Neben mehr als 500 exotischen und heimischen Tierarten gibt es im Tierpark Hellabrunn für Kinder aller Altersgruppen noch viel zu entdecken: große Spielplätze, spannende Edukationselemente, Picknickplätze im Grünen sowie die Möglichkeit, Bollerwägen auszuleihen. Wickelplätze sind in allen großen Toilettenanlagen vorhanden.

Weitere Informationen zum Tierparkbesuch mit Kindern unter https://www.hellabrunn.de/parkbesuch/angebote-im-tierpark/fuer-kinder