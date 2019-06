Burton: Mountain Clean Up Day am 21.Juli 2019

“Wir lieben Berge, sie sind unser Metier und unser Spielplatz!“

Und genau deswegen lädt BURTON am 21. Juli 2019 das erste Mal in Deutschland zum großen Mountain Clean Up Day in Nesselwang im Allgäu ein. Über den Winter sammelt sich auf den Bergen sehr viel Müll an, der oft erst sichtbar wird, sobald der Schnee schmilzt. Gemeinsam möchte BURTON einen Teil dazu beitragen, die Alpspitze von diesem Müll zu befreien – mitmachen kann JEDER!

Werbung / Anzeige

Der Tag startet um 10:30 Uhr an der Talstation der Alpenspitze Nesselwang. Dort werden alle Teilnehmer in verschiedene Gruppen und Routen eingeteilt sowie mit Müllsäcken & Routenplaner versorgt. Die ersten 100 Anmeldungen erhalten außerdem eine kostenlose Liftkarte sowie free Drinks und Food. Um 15:00 Uhr endet die Müll-Sammel-Aktion und die Teilnehmer sind herzlich dazu eingeladen sich anschließend über ihre Erfahrungen und Ansichten auszutauschen.

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit organisiert BURTON einen limitierten kostenlosen Shuttle von München nach Nesselwang:

Abfahrt um 8:30 Uhr

BURTON Store

Frauenstraße 10

80469 München

Alle weiteren Informationen zum BURTON Mountain Clean Up Day sowie zur Anmeldung (Teilnahme und Shuttlebus) unter dem folgenden Link: CleanUpDayMuc2019