Bus 62: Umleitung wegen Haltestellensanierung

Die Haltestelle Ehrengutstraße wird saniert und barrierefrei ausgebaut. Aufgrund der dafür notwendigen Sperrung der Thalkirchner Straße muss die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) die Buslinie 62 zwischen Tumblingerstraße und Zenettistraße umleiten. Die Einschränkungen gelten von Montag, 9. März, Betriebsbeginn, bis vsl. Donnerstag, 30. April, Betriebsende.
Es kommt zu folgenden Änderungen in der Linienführung:
Die Haltestellen Lagerhausstraße und Ehrengutstraße können in beide Richtungen nicht bedient werden. Die Haltestellen Zenettistraße werden auf die Nordseite der Einmündung Thalkirchner Straße / Zenettistraße, Höhe Thalkirchner Straße 47, sowie gegenüber verlegt.
Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.