Bus 62: Umleitung wegen Haltestellensanierung

Es kommt zu folgenden Änderungen in der Linienführung:

Die Haltestellen Lagerhausstraße und Ehrengutstraße können in beide Richtungen nicht bedient werden. Die Haltestellen Zenettistraße werden auf die Nordseite der Einmündung Thalkirchner Straße / Zenettistraße, Höhe Thalkirchner Straße 47, sowie gegenüber verlegt.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.