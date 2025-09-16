Bus 68 und 100: Umleitungen in der Maxvorstadt

Wegen Bauarbeiten ist die Luisenstraße zwischen Sophienstraße und Karlstraße bis Jahresende nur in eine Richtung befahrbar. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss daher mehrere Buslinien umleiten. Die Einschränkungen gelten noch bis Samstag, 13. Dezember, Betriebsende.

Der Bus 68 wird in Richtung Hauptbahnhof Nord zwischen den Haltestellen Königsplatz und Hauptbahnhof Nord über die Augustenstraße umgeleitet. Die Haltestelle Karlstraße wird bei der Bedarfshaltestelle der Tram vor der Einmündung der Karlstraße mitbedient. Die Haltestelle Elisenstraße kann leider nicht angefahren werden.

Der Bus 100 wird in Richtung Hauptbahnhof Nord zwischen den Haltestellen Königsplatz und Hauptbahnhof Nord über die Brienner-, Seidl- und Arnulfstraße umgeleitet. Die Haltestelle Stiglmaierplatz wird am bestehenden SEV-Haltepunkt in der Seidlstraße mitbedient. Die Haltestelle Karlstraße, sowie die Haltestelle Hauptbahnhof Nord in der Elisenstraße können leider nicht angefahren werden.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.