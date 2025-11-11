Bus-Umleitungen im Bereich Hansastraße

Aufgrund von Arbeiten am Fernwärmenetz ist die Hansastraße ab dem Landaubogen in Richtung stadtauswärts für den Autoverkehr gesperrt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss daher mehrere Buslinien umleiten. Die Einschränkungen gelten noch bis vsl. Freitag, 9. Januar.

Der Bus 62 in Richtung Rotkreuzplatz kann die Haltestellen Baumgartnerstraße, Hansapark und Hansastraße nicht bedienen. Auf der Umleitungsstrecke wird die Haltestelle Ganghoferbrücke der Buslinie 53 bedient.

Die Buslinien 130 und 157 in Richtung Pasing Bf. bzw. Germering fahren an der Haltestelle Heimeranplatz Süd eine Ersatzhaltestelle an, die sich an der Tübinger Straße nach der Einmündung der Garmischer Straße befindet.

Der Nachtbus N43 kann die Haltestelle Hansastraße nicht bedienen. Die Haltestelle Garmischer Straße wird zur Haltestelle der Buslinie 63 verlegt.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf www.mvg.de.