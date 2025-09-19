Bus-Umleitungen im Herbst im Bereich Karl-Theodor-Straße

Die Landeshauptstadt München nimmt zwischen Herbst 2025 und Sommer 2027 in mehreren Abschnitten Umbauarbeiten an der Karl-Theodor-Straße vor. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss deshalb den Linienweg einer Buslinie ändern. Die Änderungen gelten zunächst von Montag, 22. September, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich zum Betriebsende des 23. Dezember 2025.

Der Bus 144 wird zwischen Petuelring und Deidesheimer Straße umgeleitet. Die Haltestellen Scheidplatz und Angerstraße können in beide Richtungen nicht bedient werden. In Richtung Rotkreuzplatz hält der Bus an der Haltestelle Petuelring an der Halteposition 6. Die Haltestelle Ackermannstraße wird vor die Kreuzung Ackermannstraße/Schleißheimer Straße verlegt. In Richtung Petuelring wird die Haltestelle Ackermannstraße in die Parkbucht vor dem Haus Nr. 216 verlegt.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.