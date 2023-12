Bus und Tram fahren nicht, U6 zwischen Alte Heide und Garching-Forschungszentrum unterbrochen

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat den Betrieb von Bus und Tram seit Freitag, 1. Dezember, 22.30 Uhr witterungsbedingt bis auf weiteres komplett eingestellt. Bäume, die auf die Oberleitungen der Tram gefallen sind, und nicht geräumte Straßen haben das Vorankommen erheblich erschwert bis unmöglich gemacht. Auch das Personal konnte nicht oder nur sehr eingeschränkt zum Dienst antreten.

Bäume auf der U-Bahnstrecke an der Oberfläche haben den Betrieb und insbesondere auch das Ein- und Ausrücken erheblich erschwert. Die U-Bahn fährt unterirdisch momentan regulär. Die U6 ist an der Oberfläche im Abschnitt Alte Heide – Garching Forschungszentrum nicht in Betrieb.

Die MVG räumt die Betriebshöfe und versucht sie schneefrei zu halten, so dass der Betrieb von Bus und Tram möglichst kurzfristig wieder aufgenommen werden kann, wenn es die Straßen- und Schienenverhältnisse wieder zulassen.

Bei der U-Bahn hat die Betriebsstrecke Alte Heide – Fröttmaning oberste Priorität, damit das Ein- und Ausrücken der Züge ins Netz sichergestellt bleibt.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Tickertexten und Durchsagen an den Haltestellen, auf mvg.de sowie in der Mobilitäts-App MVGO.