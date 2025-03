Busfahrer*innen für München: Bewerbungstag am Busbetriebshof Moosach

Damit München weiterhin lebendig und mobil ist, braucht es einen guten öffentlichen Nahverkehr. Dafür suchen SWM und MVG Busfahrer*innen, die unsere Stadt am Laufen halten.

Beim Bewerbungstag Bus am Donnerstag, 13. März, von 10 bis 15 Uhr, im Busbetriebshof Moosach (Hanauer Str. 24), können Interessierte den Beruf kennenlernen, sich über die Ausbildung zum/zur Busfahrer*in und über die weiteren Stellenangebote bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) informieren. Mitarbeiter*innen aus der Praxis geben Einblicke in den Arbeits­alltag, führen Vorstellungsgespräche und geben bei grundsätzlicher Eignung eine vorläufige Zusage(1). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, jedoch sollte ein aktueller Lebenslauf mitgebracht werden. Vor Ort gibt es außerdem die Möglichkeit, in Begleitung einer/s Fahrlehrer*in Probefahrten in einem Bus zu absolvieren. Mehr Infos zum Event unter www.swm.de/bewerbungsbus.

Weiteres zum Fahrdienst und zur Ausbildung bei SWM und MVG gibt es auf www.swm.de/fahrer. Fragen zu allen Berufen beantwortet das SWM Recruiting Service Team telefonisch: 089 / 2361-2198.

Die MVG als Arbeitgeber

Die MVG bietet im Fahrdienst sichere und zukunftsweisende Arbeitsplätze mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Als Teil des SWM Konzerns und der städtischen Daseinsvorsorge legt die MVG Wert auf gute und verlässliche Arbeitsbedingungen und ein angenehmes und kollegiales Betriebsklima.

Bewerber*innen im Fahrdienst müssen mindestens 21 Jahre alt sein. Vorausgesetzt werden eine eigenverantwortliche, zuverlässige und engagierte Arbeitsweise, gute Deutschkenntnisse und ein kundenorientiertes Auftreten. Für den Bus ist ein Führerschein der Klasse B mitzubringen, den Führerschein D/DE (Bus) können Interessierte bei der MVG erwerben. Erforderlich ist die Bereitschaft zu Schicht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit. Alle geeigneten Bewerber*innen durchlaufen eine mehrmonatige Ausbildung.