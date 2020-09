Wegen Bauarbeiten in der Lochhausener Straße werden die Buslinien 159 und 164 teilweise umgeleitet. Von Montag, 31. August bis voraussichtlich Freitag, 16. Oktober 2020 kommt es zu folgenden Änderungen:

Die Buslinie 159 fährt in Richtung Lochhausen Bf. zwischen den Haltestellen Lochhausener Straße und Paulaner Brauerei eine Umleitung durch die Mühlangerstraße. Die Haltestelle Campingplatz Obermenzing entfällt daher.

Die Buslinie 164 wird in Richtung Augustenfelder Straße zwischen den Haltestellen Von-Kahr-Straße und Auenbruggerstraße umgeleitet. Die Haltestellen Campingplatz Obermenzing, Goteboldstraße und Gerlachweg werden nicht bedient. Fahrgäste können an der Haltestelle Auenbruggerstraße in einen Bus der Gegenrichtung umsteigen, um die nicht bedienten Stationen in Fahrtrichtung Augustenfelder Straße zu erreichen.

