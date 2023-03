Busumleitungen wegen Bauarbeiten und Sperrung der Laimer Unterführung

Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn im Zusammenhang mit der 2. S-Bahn-Stammstrecke ist die Laimer Unterführung von Montag, 13. März, bis voraussichtlich Sonntag, 21. Mai, gesperrt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss daher in diesem Zeitraum die Buslinien 51, 130, 151, 157, 168 und N78 umleiten.

Der Geh- und Radweg in der Laimer Unterführung sowie der Zugang zur SBahn bleibt während der Bauzeit mit geringen Einschränkungen nutzbar.

Der Bus 51 sowie die Nachtlinie N78 umfahren die Sperrung über die Friedenheimer Brücke. Der Abschnitt Winfriedstraße – Hirschgartenallee entfällt und ist über die Buslinie 151 ab Romanplatz erreichbar. Zwischen den Haltestellen Laim Bf. und Romanplatz wird die Haltestelle Hirscharten Bf. der Linie 62 mitbedient. Die Halteposition am Romanplatz in Richtung Aidenbachstraße ist vor die Romanstraße verlegt. Die Halteposition in Laim Bf. in Richtung Moosach Bf. ist vor die Landsberger Straße in die Fürstenrieder Straße verlegt.

Die Haltepositionen der Buslinien 130 und 157 an der Haltestelle Laim Bf. sind um etwas 50 Meter nach vorne verlegt.

Der Bus 151 wird unterbrochen und fährt in zwei Abschnitten: Parkstadt Solln – Laim Bf. sowie Westfriedhof – Winfriedstraße mit Wendung über die Haltestelle Nymphenburg Süd. Eine Verbindung zwischen den beiden Linienabschnitten ist zu Fuß durch die Laimer Unterführung in wenigen Minuten möglich. Der Bus 51 verbindet die Haltestellen Laim Bf. und Romanplatz.

Der Bus 168 endet vorzeitig im Laim Bf. Die Haltestelle Nymphenburg Süd entfällt. Die Haltestelle Laim Bf. ist auf die Landsberger Straße in Richtung Pasing nach dem Kreisverkehr verlegt. Zwischen Laim Bf. und Nymphenburg Süd besteht eine Verbindung zu Fuß durch die Laimer Unterführung.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen und Tickertexten an den Haltestellenüber die Änderungen. Alle Informationen sind außerdem auch auf mvg.de/laimer-unterfuehrung sowie in der App „MVG Fahrinfo München“ abrufbar.

Außerdem ist der Infoanhänger im Einsatz und steht an den ersten drei Tagen vor dem Südportal der Laimer Unterführung (Ecke Landsberger Straße / Wotanstraße). Zu diesen Zeiten beantwortet das Team der MVG Fragen und gibt Fahrplan- und Tarifauskünfte:

• Montag, 13. März von ca. 06:30 bis 19:00 Uhr

• Dienstag, 14. März von ca. 06:30 bis 19:00 Uhr

• Mittwoch, 15. März von ca. 06:30 bis 12:30 Uhr