Busumleitungen wegen Veranstaltungen im Zentrum am Sonntag

Wegen des Benefizlaufs Giro di Monaco ist der Altstadtring am Sonntag, 12. Mai, zeitweise für den Verkehr gesperrt. Zusätzlich findet am Nachmittag ein Straßenfest im Bereich Cornelius- und Müllerstraße statt. Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) muss daher mehrere Buslinien umleiten.

Umleitungen bis 10:15 Uhr und nach 12:45 Uhr

Die Linien 52 und 62 werden von Betriebsbeginn bis ca. 10:15 Uhr und wieder ab 12:45 Uhr bis ca. 16 Uhr zwischen Gärtnerplatztheater und Sendlinger Tor über die Müller- und Blumenstraße umgeleitet. Die Haltestellen Blumenstraße – St.-Jakobs-Platz entfallen.

Ab 16 Uhr bis Betriebsende fahren beide Linien wieder weitestgehend auf dem regulären Linienweg. Lediglich die Haltestelle Blumenstraße kann nicht angefahren werden.

Umleitungen während des Laufs (10:15 Uhr bis 12:45 Uhr)

Der Bus 52 endet an der Haltestelle Baaderstraße. Die Haltestellen Gärtnerplatztheater – Sendlinger Tor entfallen.

Der Bus 62 wird zwischen Schweigerstraße und Zenettistraße über die Wittelsbacher- bzw. Auenstraße umgeleitet. Die Haltestellen Baaderstraße – Waltherstraße entfallen. Die Haltestelle Kapuzinerstraße kann nur in Richtung Rotkreuzplatz bedient werden. Auf dem Umleitungsweg werden zusätzlich die Haltestellen Corneliusbrücke in Richtung Ostbahnhof und Fraunhoferstraße in beiden Fahrtrichtungen angefahren. Dort besteht Anschluss zur U-Bahn.

Die MVG-Museenlinie 100 wird in Richtung Ostbahnhof über den Altstadttunnel umgeleitet. Die Haltestellen Oskar-von-Miller-Ring, Von-der-Tann-Straße und Königinstraße entfallen in dieser Fahrtrichtung. Die Haltestelle Odeonsplatz kann aufgrund von Straßenbauarbeiten in beiden Richtungen nicht angefahren werden.

Der Bus 132 endet vorzeitig an der Haltestelle Isartor. Die Haltestellen Tal, Marienplatz, Viktualienmarkt und Schrannenhalle entfallen.

Der Bus 153 endet vorzeitig an der Haltestelle Universität. Die Haltestellen Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz entfallen.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) informiert ihre Fahrgäste unter anderem mit Aushängen und Tickertexten an den Haltestellen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.