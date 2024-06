BVMW Bayern fordert Soforthilfen für Betroffene des Hochwassers

Der Verband Der Mittelstand. BVMW in Bayern blickt sorgenvoll auf die Situation der Menschen in den bayerischen Hochwassergebieten und fordert unbürokratische Soforthilfe auch für die in Not geratenen mittelständischen Betriebe.

“Die Flut hat bereits Existenzen vernichtet und die Wirtschaft vielerorts zum Erliegen gebracht. Mit einer schnellen und unbürokratischen Soforthilfe kann den Menschen sprichwörtlich ein Rettungsanker zur Verfügung gestellt werden“, fordert Achim von Michel, Politikbeauftragter im BVMW Bayern.

Sofortige und unbürokratische Unterstützung

Insbesondere der Mittelstand könne in der Not keine zusätzlichen Bürokratiemonster verkraften, sagte von Michel. Die Soforthilfen seien nicht nur eine soziale, sondern auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit, um Betriebe und damit verbundene Arbeitsplätze in den betroffenen Gebieten zu sichern, so von Michel weiter.