Bye Bye MTV Unplugged

München, 23.12.2016. Gestern feierte Cro gemeinsam mit über 11.000 Fans, Band, Partnern und Crew den Abschluss seines MTV Unplugged Jahres in der ausverkauften Olympiahalle in München.



2016 stand bei Cro ganz unter dem Stern seines mit Platin ausgezeichneten MTV Unplugged Albums. Insgesamt 30 Mal ging die von 20 Musikern, jede Menge Special Guests und einer 50 Mann und Frau starken Crew begleiteten Produktion dieses Jahr erfolgreich über die Bühne. Am Ende waren über 250.000 begeisterte Besucher bei den Open-Airs und den Zugabe-Shows im Dezember zu Gast. Die Tour war damit die größte, die Cro bisher gespielt hat.

Mit dem gestrigen Konzert in der Münchner Olympiahalle ist der MTV-Unplugged-Vorhang ein allerletztes Mal gefallen. Chimperator Live nutzte diese Gelegenheit, um sich bei allen Beteiligten in Form eines „Live Awards“ für ihren Einsatz zu bedanken.

