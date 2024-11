C&A eröffnet neue Flagship-Filiale in München

Modernes Shopping-Highlight auf 5000 m² im Herzen der Stadt

C&A eröffnet heute, am 15. November seine neue Flagship-Filiale in der Neuhauserstraße, zentral gelegen im Herzen der Münchener Innenstadt. Auf einer Verkaufsfläche von rund 5000 Quadratmetern und über drei Etagen präsentiert der Modehändler das neue Konzept, das durch eine helle, einladende Optik und eine durchdachte Produktstruktur ein erstklassiges Einkaufserlebnis bietet.

Die Münchener Kundschaft erwartet eine moderne Filiale, die nicht nur dank stilvoller Mode zu erschwinglichen Preisen begeistert, sondern auch dazu inspiriert, gut auszusehen und sich dabei wohlzufühlen – ganz im Einklang mit der Mission des Unternehmens.

Modernes Filial-Konzept und verbessertes Einkaufserlebnis

Mit der neuen Flagship-Filiale setzt C&A neue Maßstäbe in puncto Design und Funktionalität. Das Geschäft überzeugt durch einen klaren, modernen Markenauftritt: Das neue C&A Logo begrüßt die Kundschaft an Fassade und Eingang, während offene Schaufenster und spezielle Designelemente im Eingangsbereich einen einladenden ersten Eindruck schaffen. Die großzügig gestalteten Verkaufsflächen bieten durch eine klare Produktaufteilung und eine intuitive Wegeführung optimale Übersichtlichkeit und Navigation. Raumteilende Elemente gliedern die einzelnen Segmente, sodass die Kundinnen und Kunden intuitiv durch das Geschäft geführt werden und ein angenehmes Shoppingerlebnis genießen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Komfort und der Funktionalität: Die modern gestalteten Umkleidekabinen bieten einen zusätzlichen Lounge-Bereich, der durch bequeme Sitzmöglichkeiten ein entspanntes Anprobe-Erlebnis schafft. Das durchgehend harmonische Lichtkonzept mit der neuesten LED-Technologie sorgt zudem für eine optimale Ausleuchtung und eine angenehme Atmosphäre in allen Bereichen des Geschäfts.

Daniel Lattemann, Sales Lead, blickt der Eröffnung erfreut entgegen: „Wir sind stolz auf diese brandneue Filiale und freuen uns, dass C&A in den Standort München investiert hat. Wir haben lange darauf hin gefiebert, unsere Kundinnen und Kunden wieder begrüßen zu dürfen und sind uns sicher, dass wir sie mit dem neuen Konzept und unseren neuen Kollektionen überzeugen!“

Innovativer Ansatz für Selbstbedienungskassen und nachhaltige Gestaltungselemente

In München integriert C&A erstmals einen neuen Ansatz für Selbstbedienungskassen und Service Desks. Die Zahl der Selbstbedienungskassen wurde deutlich erhöht, um Wartezeiten zu reduzieren und den Bezahlvorgang so effizient wie möglich zu gestalten. Die Kassen sind zudem mit RFID-Technologie ausgestattet, sodass die Zahlung reibungslos und schnell verläuft. Kompakte Insel-Counter in direkter Nähe zu den Service Desks schaffen einen klar strukturierten Bereich, in dem Dienstleistungen wie Umtausch, Click & Collect-Abholung und Barzahlung schnell und unkompliziert abgewickelt werden können. Diese Anordnung verbessert die Orientierung und eliminiert das „Schlange stehen“ nach dem Einkauf – ein wertvoller Beitrag zum optimierten Shoppingerlebnis und ein integraler Teil des Omnichannel-Angebots von C&A.

Nachhaltigkeit spielte bei der Gestaltung der Filiale ebenfalls eine zentrale Rolle. Anstelle eines neuen Bodenbelags wurde der bestehende umweltfreundlich überarbeitet und in das Gesamtkonzept integriert, wodurch wertvolle Ressourcen gespart werden. Sie ist zudem mit modularen, wiederverwendbaren Ladenbauelementen ausgestattet und verfügt über ein energieeffizientes Lichtkonzept, das den ökologischen Fußabdruck weiter minimiert.

Die neue Münchner Filiale setzt auf eine harmonische Verbindung von Design, Funktionalität und modernster Technik und wird so zu einem zentralen Anlaufpunkt für Modebegeisterte in München.