Callcenterbetrug: Falscher Krankenhausmitarbeiter betrügt Rentner

Am Freitag, 27.03.2026, gegen 14:00 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München von einer bislang unbekannten Täterin angerufen, die sich als Mitarbeiterin eines Krankenhauses ausgab. Sie behauptete, die Tochter der über 80-Jährigen leide an Krebs und dass nun Bargeld für die teuren Medikamente benötigt werde.

Die über 80-Jährige vereinbarte mit der unbekannten Täterin eine Geldsumme im fünfstelligen Bereich und übergab diese an ihrer Wohnadresse an einen weiteren unbekannten Täter.

Der Betrug fiel erst im Nachgang auf, als sie mit ihrer Tochter sprach. Anschließend erstatten sie und ihre Tochter eine Anzeige bei der Polizei.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, schlank, ca. 175 cm groß, Glatze, kein Bart, blasse Haut. Er trug ein dunkles Hemd, blaue Jeans und eine blaue Jeansjacke.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum zwischen 14:00 und 16:00 Uhr im Bereich der Lindwurmstraße, Alramstraße und der Daiserstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.