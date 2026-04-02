Callcenterbetrug: Schockanruf durch falschen Arzt in Garching

Am Mittwoch, 01.04.2026, im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr, erhielt eine über 80-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis München einen Anruf von einem unbekannten Täter, der sich als Arzt ausgab und behauptete, der Sohn der über 80-Jährigen wäre im Krankenhaus und bedürfe einer Operation. Dafür müsse die Seniorin nun die Kosten tragen.

Im weiteren Verlauf übergab die über 80-Jährige Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages an einen unbekannten Täter an ihrer Wohnanschrift.

Wenige Stunden nach der Übergabe wurde der Betrug bemerkt und der Polizeinotruf informiert.

Das Kommissariat 61 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Eine Beschreibung des Abholers war nicht möglich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Auweg, Breslauer Straße, Mühlfeldweg und Umgehungsstraße (Garching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 61, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Die Vorgehensweise der Täterinnen und Täter ist immer ähnlich. Sie geben sich am Telefon als Polizeibeamte, Amtsträger (z.B. Staatsanwalt) oder wie zuletzt auch als Ärzte aus und versuchen ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden dazu zu bringen, die vorhandenen Vermögenswerte zu übergeben. Die Strategien der Täter an Vermögenswerte zu gelangen, sind mindestens genauso vielfältig wie deren erfundene Geschichten. Ein gesundes Misstrauen ist deshalb die beste Prävention.

Ob falsche Ärzte, falsche Polizeibeamte, falsche Staatsanwälte…

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf!

• Grundsätzlich verlangen Krankenhäuser oder Polizei/Staatsanwaltschaften/Gerichte niemals Barzahlungen oder schicken Boten zur Geldabholung.

• Geben Sie keine vertraulichen Informationen heraus und versuchen Sie die angeblich erkrankte Person direkt zu kontaktieren.

• Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände!

• Wählen Sie im Zweifel immer die Notrufnummer 110, wir sind jederzeit für Sie erreichbar!