Camille mit neuem Album „OUÏ“ – 20.09.17 im Freiheiz München

Camille mit neuem Album „OUÏ“ im September live in Deutschland

Die in Paris lebende Camille ist einer der Gründe, warum der Nouvelle Chanson nicht nur innerhalb der französischen Landesgrenzen funktioniert. Dank zahlreicher Touren durch Deutschland als Solokünstlerin oder vor Jahren als Sängerin des Cover-Projekts Nouvelle Vague, hat sie sich auch in Deutschland eine Fanbase erspielt. Tatsächlich ist es schwierig, dieser Musik nicht zu erliegen, wenn man auch nur einen kleinen Funken Frankophilie in sich spürt.

Im Juni wird Camille ihr neues Album „OUÏ“ veröffentlichen, das sie in Avignon in einem ehemaligen Kloster eingespielt hat. Die Vorabsingle „Fontaine de lait“ ist bereits erschienen und ein wundervoller Song, über den Camille selbst sagt: „Alles fließt darin. Ich spiele darin so lange mit der französischen Sprache, bis sie geschmeidig ist.“ Einlullen will sie damit aber keinesfalls – im Gegenteil: Die weichen, oft von Flöten geschmückten Sounds sind für Camille der Gegenpol zu ihren Texten, die sich auch der politischen Realität in einem nach rechts rückenden Frankreich widmen.

MI 20.09.2017, 20:30 Uhr | Freiheizhalle

Tickets: www.muenchenticket.de