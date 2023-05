Campervans im ADAC Vergleich

Zehn Modelle wurden auf Campingeigenschaften und Alltagstauglichkeit untersucht / Für jeden Camper etwas dabei

Campervans erleben nicht erst seit Beginn der Pandemie einen regelrechten Boom. Auf dem Markt befinden sich aktuell viele Anbieter der fünf bis sechs Meter langen Modelle aus der Bus- und Kastenwagenklasse. Um Qualität und Ausstattung zu überprüfen, hat sich der ADAC in einer Testreihe bisher zehn Modelle genauer angeschaut – immer nach identischen Kriterien, damit alle Testkandidaten miteinander vergleichbar sind. Dabei stand für die Tester nicht nur die Campingtauglichkeit im Fokus, sondern auch die Alltagstauglichkeit als Fahrzeug. Denn gerade die Möglichkeit, die Campervans zum Beispiel auch als Familienauto zu nutzen, ist für viele kaufentscheidend. So finden sich die Punkte Verarbeitung, Fahrverhalten, Sicherheitsausstattung und Abgasmessung ebenso in der Bewertung wie natürlich auch die camperspezifischen Eigenschaften wie Schlafmöglichkeiten, Küche, Bad oder Möbelbau.

Nach zehn Tests der ADAC Experten gilt: Verbraucher müssen sich vor dem Kauf unbedingt darüber im Klaren sein, was der Bus mitbringen soll. Im städtischen Umfeld sind kompakte Modelle besser auch für den Alltag geeignet, um noch einen Parkplatz zu finden oder Tiefgaragen befahren zu können. Hier kommen beispielsweise der Marco Polo oder auch der Caddy California in Frage. Auch die Frage nach der Waschgelegenheit ist entscheidend. In Bussen mit sechs Metern Länge findet eine richtige Dusche eher Platz als in einem einen Meter kürzeren Modell. Auch das Thema Individualität findet bei Campervans seinen Platz, der innovative Kompanja bietet durch seine Individualisierungsmöglichkeiten für viele Nutzer ein passendes Konzept.

Um entscheiden zu können, welcher Van der richtige für Urlaub und Alltag ist, hilft der detaillierte ADAC Vergleich unter www.adac.de. Außerdem sollte man nach Ansicht der Experten vor dem Kauf die in Frage kommenden Modelle anmieten und ausprobieren. Gerade auch, weil durch die hohe Nachfrage in den letzten Jahren die Kaufpreise stark gestiegen sind.