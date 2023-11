Canon Winter Cashback: Attraktive Angebote auf Foto- und Videoprodukte

Noch bis zum 15. Januar 2024 bietet Canon Cashback für ausgewählte Produkte an. Die Aktion wird gemeinsam mit teilnehmenden Fachhandels-Partnern durchgeführt. Wer im Aktionszeitraum eine der ausgewählten Kameras der EOS R Reihe oder Canon Objektive kauft und registriert, bekommt einen festgelegten Betrag zurückerstattet. So lassen sich bis zu 200 Euro pro Produkt sparen.

Große Auswahl an teilnehmenden Produkten



Insgesamt sind 40 Produkte Teil der diesjährigen Winter Cashback-Aktion.

Darunter beispielsweise beliebte Produkte des EOS R Systems wie die Vollformatkameras EOS R5 und EOS R6 Mark II als Body oder in Kit-Varianten, die EOS R5 C oder die APS-C-Modelle EOS R50, EOS R7 und EOS R10 sowie eine Vielzahl an RF-Objektiven, u.a. das RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM, das RF 70-200mm F2.8 L IS USM, das RF 28-70mm F2 L USM oder Klassiker wie das RF 24-105mm F4 L IS USM und das RF 24-70mm F2.8 L IS USM.

Für Vlogger und Content Creator ist die neuvorgestellte PowerShot V10 ebenfalls Teil der Aktion.

Funktionsweise Cashback



Die Cashback-Aktion wird mit teilnehmenden Fachhandelspartnern in Deutschland umgesetzt. Nach dem Erwerb eines teilnehmenden Produktes, können Kund:innen sich den jeweiligen Cashback-Betrag auszahlen lassen. Dazu muss das gekaufte Produkt mit der jeweiligen Seriennummer und den entsprechenden Kaufbelegen online registriert werden. Daraufhin wird der Cashback-Bertarg erstattet.

Weitere Infos zur Cashback Aktion finden sich hier: www.canon.de/winter-cashback

Liste aller teilnehmenden Produkte und Teilnahmebedingungen hier: https://canon-dach-winter-2023.sales-promotions.com/de/terms-and-conditions-promotion/?country_promotion=4