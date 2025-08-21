Card only bei der Münchner Stubn auf dem Oktoberfest

die Münchner Stubn setzen beim diesjährigen Oktoberfest komplett auf Kartenzahlung. Diese ist in Deutschland mittlerweile in allen Altersgruppen verbreitet und punktet in Sachen Sicherheit, Unkompliziertheit und Hygiene. Mittlerweile kann das Portemonnaie sogar ganz zu Hause bleiben, da ganz einfach via digitaler Karte auf dem Handy oder Smartwatch bezahlt werden kann. Doch Karte ist nicht gleich Karte: Am günstigsten für die Festzeltbetreiberinnen und -betreiber ist die Bezahlung mit der girocard. Die Debitkarte der deutschen Banken und Sparkassen punktet mit deutlich geringeren Entgelten als internationale Debit- und Kreditkarten. Wer Wirtin oder Wirt auf der Wiesn was Gutes tun will, zückt die Karte mit dem girocard-Logo. Auch das Geben von Trinkgeld ist in der Münchner Stubn via Karte unkompliziert möglich.

Hier haben wir noch ein paar interessante Hintergrundinformationen zum Bezahlverhalten zusammengestellt:

Nur Kartenzahlung möglich – kein Problem: Insgesamt verfügen circa 97 Prozent der deutschen Bevölkerung über eine girocard. An rund 1.200.000 Bezahlpunkten wird die Karte im Monat verwendet und täglich werden mehr als 20 Millionen girocard-Zahlungen über das System der deutschen Banken und Sparkassen abgewickelt.

Insgesamt verfügen circa über eine girocard. An rund 1.200.000 Bezahlpunkten wird die Karte im Monat verwendet und über das System der deutschen Banken und Sparkassen abgewickelt. Kontaktloszahlung boomt – einfach, schnell, hygienisch: Laut girocard-Jahreszahlen 2024 werden mittlerweile rund 87 Prozent aller girocard-Zahlungen kontaktlos durchgeführt – ein neuer Höchststand. Eine Studie von infas quo (2024) zeigt, dass 71 Prozent der Kund*innen bei der bargeldlosen Zahlung das kontaktlose Bezahlen mit der girocard bevorzugen. Daran schätzen sie nicht nur die Schnelligkeit des Bezahlprozesses, sondern auch die unkomplizierte Handhabung. Auch andere bargeldlose Zahlungsmethoden wie das Bezahlen per Smartphone oder Smartwatch gewinnen an Bedeutung.

Laut girocard-Jahreszahlen 2024 werden mittlerweile rund 87 Prozent aller girocard-Zahlungen kontaktlos durchgeführt – ein neuer Höchststand. Eine Studie von infas quo (2024) zeigt, dass 71 Prozent der Kund*innen bei der bargeldlosen Zahlung das kontaktlose Bezahlen mit der girocard bevorzugen. Daran schätzen sie nicht nur die Schnelligkeit des Bezahlprozesses, sondern auch die unkomplizierte Handhabung. Auch andere bargeldlose Zahlungsmethoden wie das Bezahlen per Smartphone oder Smartwatch gewinnen an Bedeutung. Zwei Drittel haben laut einer Bitkom-Studie bereits via Smartphone oder -watch bezahlt – ganz bequem ohne Portemonnaie.

haben laut einer Bitkom-Studie – ganz bequem ohne Portemonnaie. Wer mit der girocard zahlt, tut etwas Gutes für die Wirte: Die girocard ist durch ihre niedrigen Entgelte das günstigste bargeldlose Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie. Andere Debitkarten sind im Durchschnitt mehr als doppelt so teuer, Kreditkarten liegen nochmals über diesem Betrag (bei Bezahlung mit der girocard belaufen sich die Kosten laut einer Studie von ibi research aus 2025 auf 0,60 Prozent in Relation zum Warenkorb, bei internationalen Debitkarten liegen diese bei 1,24 Prozent und bei Kreditkarten bei 1,53 Prozent).

Die girocard ist durch ihre niedrigen Entgelte das günstigste bargeldlose Kartenzahlverfahren mit Zahlungsgarantie. Andere Debitkarten sind im Durchschnitt mehr als doppelt so teuer, Kreditkarten liegen nochmals über diesem Betrag (bei Bezahlung mit der girocard belaufen sich die Kosten laut einer Studie von ibi research aus 2025 auf 0,60 Prozent in Relation zum Warenkorb, bei internationalen Debitkarten liegen diese bei 1,24 Prozent und bei Kreditkarten bei 1,53 Prozent). Kartenzahlung ist sicher: Jede Transaktion mit der girocard – ob mit der physischen Karte oder dem digitalen Pendant – erfüllt die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Datenschutz und Technologie. Bisher ist kein Schadensfall durch eine gefälschte oder manipulierte girocard bekannt.

Pluspunkte der Kartenzahlung für die Wiesnwirte: