Careteria – Kultur und Zusammenarbeit im Bahnhofsviertel

Ab sofort ist die Careteria eröffnet, ein Ort für Kunst, Kultur und Zusammenarbeit in der Goethestraße 24. Hier verbinden sich Kreativität und Teilhabe, um Menschen und Ideen in ihrer Vielfalt sichtbar zu machen. Herzlich willkommen sind alle, die Teil einer lebendigen Gemeinschaft werden möchten, die sich für Diversität, Bildungsgerechtigkeit und soziale Teilhabe stark macht.

Verschiedene Veranstaltungsformate und Projekte wechselnder Beteiligter und Interessierter ergeben ein gemeinschaftlich kreiertes Programm. Träger der Careteria ist die Caritas. Ermöglicht wird die Careteria durch die Unterstützung der gemeinnützigen Theatergemeinde München e.V. / Thea Kulturklub, die die Räume zur Verfügung stellt. Die Careteria wird im Rahmen des Fonds für innovative kulturelle Zwischennutzungen vom Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft München und dem Kulturreferat gefördert. Weitere Partner*innen und Förderer sind die Brunnenpassage Wien und die Friedrich-Ebert-Stiftung.

Projektleiterin Hülya Bozkurt-Weller: „In der Careteria wollen wir Gruppen, die in unserer Stadt wenig sichtbar sind, eine Wahrnehmbarkeit und Selbstwirksamkeit geben. Einen vergleichbaren Ansatz verfolgt die Brunnenpassage in Wien, bei der wir uns wertvolle Anregungen holen konnten. Wir freuen uns, Impulse dieses erfolgreichen Modells jetzt nach München zu bringen und für die Stadt zu entwickeln. Ich danke unseren Förderern, dass sie das Vorhaben unterstützen.“

Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft: „Ich freue mich sehr, dass es im Bahnhofsviertel mit der Careteria einen neuen Treffpunkt für Kunst, Kultur & Zusammenarbeit geben wird. Er bringt Münchnerinnen und Münchner mit unterschiedlichen kulturellen Backgrounds zusammen. Von der Ausstrahlung dieses neuen Ortes wird auch das Südliche Bahnhofsviertel profitieren. Dass die Theatergemeinde als verantwortungsbewusste Vermieterin einen neuen Impuls im Quartier fördert, finde ich nachahmenswert.“

Harald Bachmeier, Stadtgeschäftsführer der Caritas München: „Mit der Caritas wollen wir nah am Nächsten sein. In einer vielfältigen Stadtgesellschaft haben wir vor allem die im Blick, die übersehen werden. Mit der Careteria bieten wir einen neuen, offenen Ort an. Bewusst setzen wir hier auf Mitgestaltung und Teilhabe, auf den Mut zum Experiment und auf Freiräume. Die gemeinnützige Theatergemeinde München e.V., die sich für Kulturvermittlung stark macht, ist unsere engagierte Partnerin und faire Vermieterin, ohne die es das Experiment Careteria nicht geben würde.“

Über die Careteria

Der Name „Careteria“ leitet sich vom Caret-Symbol (^) aus der Typografie ab. Dieses steht für Ergänzung, für den Raum, den es noch zu füllen gilt. Die Careteria ist der Ort, an dem Lücken geschlossen, Ideen hinzugefügt und Inhalte gemeinsam gestaltet werden. Die Careteria liegt in zentraler Lage, nur 200 Meter vom Münchner Hauptbahnhof entfernt. Mit Bahnen, Bussen, Rad und zu Fuß ist die Careteria gut erreichbar. Große Schaufenster eröffnen einen einladenden Blick in die 140 Quadratmeter großen Räume.

Über das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft

Das Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt ist die zentrale Anlaufstelle für alle kultur- und kreativschaffenden Unternehmer*innen und Selbständigen in München – mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen der Kultur- und Kreativwirtschaft zu verbessern. Das Team bietet kostenlose Beratungen bei unternehmerischen Herausforderungen, organisiert Qualifizierungsformate, vernetzt mit anderen Kreativunternehmen, Branchen oder Institutionen. Zudem sollen die Sichtbarkeit der Kultur- und Kreativbranche verbessert, die internationale Präsenz gestärkt und die Unternehmer*innen bei der Suche nach leistbaren Räumen unterstützt werden. Ein wichtiges Instrument zur Förderung der Münchner Kultur- und Kreativwirtschaft sind insbesondere Zwischennutzungen, die immer wieder Experimentierräume öffnen. Infos unter kreativ-muenchen.de.