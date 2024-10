Caritas: HIV-Testbus macht Station in Freising

Caritasverband der Erzdiözese München und Freising bietet von 21. bis 24.10.2024 in Freising Informationen und kostenlose HIV-Schnelltests an

Klarheit über den eigenen Status in zehn Minuten: Das bietet der anonyme HIV-Schnelltest im Test-Bus des Caritasverbands der Erzdiözese München und Freising e.V. in Kooperation mit dem Gesundheitsamt Freising. Von Montag, 21.10.2024, bis Donnerstag, 24.10.2024, von 9 Uhr bis 16 Uhr steht der Test-Bus am Standort Am Staudengarten 1 in 85354 Freising. Hier kann sich jede und jeder über HIV und AIDS informieren und kostenfrei einen anonymen HIV-Schnelltest machen. Das Team der Caritas-AIDS-Beratung für Oberbayern und das Team des Gesundheitsamtes Freising sind vor Ort und beraten zu allen Fragen rund um HIV und AIDS.

In den vergangenen Jahren wurde viel getestet – aber nicht auf HIV und AIDS. Durch die Corona-Pandemie waren die Möglichkeiten des kostenlosen HIV-Antikörpertests sehr eingeschränkt oder komplett eingestellt. Dabei gibt es seit geraumer Zeit den zuverlässigen HIV-Schnelltest. Das Testergebnis liegt innerhalb von zehn Minuten vor. Der Test-Bus der Caritas bietet einen geschützten Raum und steht bei einem positiven Ergebnis mit Rat und Hilfestellung zur Seite.

Jedes Jahr infizieren sich allein in Bayern etwa 300 Menschen neu mit HIV, dem Virus, das die Immunschwächekrankheit AIDS auslösen kann. Der einzige Weg zur Gewissheit ist ein HIV-Test. Denn eine HIV-Infektion wird zum Beispiel nicht über das normale Blutbild erkannt. HIV ist heute gut behandelbar, es gibt hochwirksame Therapien. Aber nur wer den eigenen Status kennt, hat alle Behandlungsoptionen.

Die AIDS-Beratung der Caritas ist für ganz Oberbayern zuständig und stellt ihr Testangebot auch den Landkreisen außerhalb Münchens zur Verfügung. So entstand die Idee eines mobilen Angebotes in Kooperation mit den Gesundheitsämtern der oberbayerischen Landkreise. Das Projekt “Test-Bus” startet nun mit Unterstützung durch das Gesundheitsamt Freising am Montag, 21. Oktober 2024.