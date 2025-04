CASE Construction Equipment stellt Impact vor: Ein kompaktes Radladerkonzept auf der Bauma 2025

Die Maschinenbedienung auf die höhere Stufe bringen

CASE Construction Equipment stellt auf der Bauma 2025 mit Impact ein neues Maschinenkonzept vor, das einen bedeutenden Schritt in der Bautechnologie der Zukunft darstellt.

Impact zeichnet sich durch seine fortschrittliche Technologie aus: ein elektrischer Kompaktradlader (CASE eCWL 12EV) mit einem innovativen Design, das die traditionelle Kabine überflüssig macht. Statt von innen wird die Maschine von einem speziellen Kontrollraum aus ferngesteuert. Diese innovative Funktion erhöht nicht nur die betriebliche Flexibilität, sondern ermöglicht auch Einsätze in extremen Umgebungen und unter widrigen Wetterbedingungen, wodurch die Sicherheit und der Komfort des Fahrers gewährleistet werden. Darüber hinaus stellt sie einen bedeutenden Fortschritt bei der Zugänglichkeit dar, da Bediener mit motorischen Einschränkungen die Maschine nun ohne körperliche Einschränkungen bedienen können, was einen wichtigen Schritt in Richtung Inklusion in der Branche darstellt.

Das Konzept umfasst auch ein integriertes Wahrnehmungssystem, das mithilfe fortschrittlicher Hardware Echtzeitdaten erfasst und so die Effizienz und Präzision während des Betriebs verbessert. Darüber hinaus ist Impact mit halbautonomen Funktionen ausgestattet, die automatisierte Grab- und Kippvorgänge ermöglichen, die Produktivität erhöhen und präziser sind. Dieses innovative Projekt wurde vom CNH Industrial Design Team in Zusammenarbeit mit der Fahrzeug- und Elektronikabteilung von CNH und verschiedenen Technologiepartnern entwickelt. Mit Impact verschiebt CASE weiterhin die Grenzen des Maschinenbaus und investiert in intelligente und sichere technologische Lösungen, die den Anforderungen einer sich ständig weiterentwickelnden Industrie gerecht werden.