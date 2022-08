CAVALLUNA Kids feiert erste Outdoor-Show für Familien auf dem CAVALLUNA Park-Gelände in München

Sommerferien-Tipp: CAVALLUNA mit Outdoor-Show in München! Das einmalige Ausflugsziel für Familien ab dem 27. August – nur für zwei Wochen!

Die Planung für den Familienurlaub in den Sommerferien hat natürlich längst begonnen –doch für alle Dahoamgebliebenen in Bayern und alle Tagesausflügler, die München entdecken wollen, hat CAVALLUNA ein pferdestarkes neues Showkonzept auf dem CAVALLUNA Park-Gelände in München konzipiert!

Erstmals wird die bekannteste Pferdeshow die großen Arenen Europas verlassen und unter dem Label „CAVALLUNA Kids“ eine Show speziell für Familien unter freiem Himmel präsentieren. Das neu entwickelte Programm findet vom 27. August bis zum 11. September 2022 in der Zeit der bayerischen Sommerferien statt und setzt wie gewohnt auf die beliebte Kombination aus Reitkunst, Schauspiel und Musik. Unter dem Namen „CAVALLUNA Kids – Eine Show steht Kopf!“ vereint das Programm ebenso spektakuläre wie lustige und berührende Momente und garantiert so beste Unterhaltung für Groß und Klein.

Vom mächtigen Shire Horse über witzigen Esel bis hin zum entzückenden Pony: Die Zuschauer dürfen sich auf viele talentierte Vierbeiner freuen. Die Ausnahmekünstlerin Sylvie Willms verzaubert bei ihrer Freiheitsdressur mit ihrer einzigartigen Beziehung und vollkommenen Vertrauen zu ihren Pferden. Laury Tisseur, bekannt für die spektakuläre Disziplin der Ungarischen Post, wird das Publikum in Staunen versetzen und Francesco Nobile mit seinen witzigen Comedy-Einlagen für ausgelassenes Gelächter sorgen. Und natürlich dürfen auch die allseits beliebten und zuckersüßen Miniponys von Bartolo Messina bei einer solchen Show nicht fehlen!

Dieses neue Showformat in München ist vorerst eine einmalig stattfindende Veranstaltung. Die extra für das Programm errichtete runde Outdoor-Arena direkt neben dem bekannten SHOWPALAST MÜNCHEN bietet auf mehreren Tribünen Platz für bis zu 580 Zuschauer. Ein großzügiges Zeltdach sorgt dafür, dass die Shows bei jedem Wetter stattfinden können. Das Showprogramm dauert ca. 75 Minuten und wird ohne Pause gespielt. Rund um das Showgelände warten ein Sommermarkt mit kulinarischen Köstlichkeiten, ein Abenteuerspielplatz und viele weitere Highlights, die der ganzen Familie einen tollen Sommertag bescheren.

Die Show „CAVALLUNA Kids – Eine Show steht Kopf!“ läuft ausschließlich für zwei Wochen, weshalb das Ticketkontingent stark limitiert ist. Der Vorverkauf hat bereits begonnen! Infos und Tickets sowie auch Termine der Europa-Tournee finden Sie unter www.cavalluna.com.

Extra Tipp: Showreiten mit Dajana Pfeifer!

Neben „CAVALLUNA Kids – Eine Show steht Kopf!“ gibt es für die Kleinen ein ganz besonderes Angebot: Beim spielerischen Trainingstag mit CAVALLUNA-Showreiterin Dajana Pfeifer können Kinder in die Welt der CAVALLUNA-Stars eintauchen und einen tollen Tag mit Pferden hinter den Kulissen erleben.

Das Programm für Kinder von 7 – 13 Jahren findet jeden Tag von 10:00 bis 16:00 Uhr auf dem Gelände des CAVALLUNA Parks in München, parallel zur oben vorgestellten Sommershow, statt. Schnell sein lohnt sich, da die Plätze begrenzt sind!

Weitere Informationen rund um das tolle Programm von Dajana Pfeifer finden Sie hier:

https://www.cavalluna.com/backstage-more/pferdewissen/showreiten-mit-dajana-pfeifer