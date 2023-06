Champions-League-Spielplan fixiert: Red Bulls starten am 1. September in Tschechien

Die CHL hat am Dienstag die Ansetzungen der Vorrundenspiele für die anstehende Saison 2023/24 bekanntgegeben. Für den aktuellen deutschen Meister Red Bull München steht demnach zum Saisonstart ein Doppelauftakt in Tschechien auf dem Programm. Am 1. September (18:30 Uhr) sind die Münchner beim zweimaligen tschechischen Titelträger Vítkovice Ridera gefordert. Keine 48 Stunden später folgt am 3. September (15:00 Uhr) die Partie beim amtierenden Meister Oceláři Třinec. Die Spielstätten der beiden tschechischen Gegner liegen lediglich rund 40 Kilometer voneinander entfernt.

Es folgt ein Heimspiel-Dreierpack gegen den slowakischen Meister HC Košice (8. September, 19:30 Uhr), das „Derby“ gegen die österreichischen Haie vom HC Innsbruck (10. September, 16:30 Uhr) und das Wiedersehen mit dem zweimaligen finnischen Meister Lukko Rauma (10. Oktober, 19:30 Uhr). Zum Abschluss der regulären CHL-Saison sind die Red Bulls beim zehnmaligen schwedischen Champion Färjestad Karlstad (17. Oktober, 19:00 Uhr) zu Gast.

Die Gegner wurden bereits am 24. Mai in einem abgeänderten Modus ausgelost. Anstelle der bislang 32 Clubs kämpfen nun nur noch 24 Teams aus zwölf unterschiedlichen Nationen um den Titel in der europäischen Königsklasse. In der Vorrunde (31. August bis 18. Oktober 2023) werden dann alle Teams in einer Gesamttabelle gelistet. Jede Mannschaft spielt sechs Spiele gegen sechs unterschiedliche Gegner (drei Heim-, drei Auswärtsspiele), die Top-16 qualifizieren sich für die Playoffs (14. November 2023 bis 17. Januar 2024). In der K.-o.-Runde bleibt alles wie gewohnt. Wie bisher werden die Playoffs im Achtel-, Viertel- und Halbfinale mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Das Finale am 20. Februar wird ebenfalls wie früher in einem Spiel entschieden.



Neben den Münchnern sind aus der Deutschen Eishockey Liga die Adler Mannheim und der ERC Ingolstadt mit von der Partie. Der Ticket-Vorverkauf für die Heimspiele der Red Bulls startet am 11. Juli.

Der Spielplan

01.09. | Freitag | Vítkovice Ridera vs. München | 18:30 Uhr

03.09. | Sonntag | Oceláři Třinec vs. München | 15:00 Uhr

08.09. | Freitag | München vs. HC Košice | 19:30 Uhr

10.09. | Sonntag | München vs. HC Innsbruck | 16:30 Uhr

10.10. | Dienstag | München vs. Lukko Rauma | 19:30 Uhr

17.10. | Dienstag | Färjestad Karlstad vs. München | 19:00 Uhr