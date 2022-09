Charlie hat Glück im Unglück – Schwanz in einer Rolltreppe eingeklemmt

Auf dem Weg zur S-Bahn hat sich der kleine Charlie am Sonntagabend unglücklicherweise in eine sehr missliche Lage gebracht: Er hat sich seinen Schwanz in einer Rolltreppe im S-Bahnhof Isartor eingeklemmt.

Als das Unglück ersichtlich wurde, stoppten Passantinnen und Passanten die Rolltreppe augenblicklich und alarmierten die Rettungskräfte. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug übernahm die vorsichtige Rettung des kleinen Hundes. Zeitgleich musste das unter Schock stehende Frauchen, eine ältere Dame, von Einsatzkräften und Passanten betreut werden.

Mit Hilfe eines Brecheisens, eines sogenannten Halligan-Tools und kleinen Holzkeilen war der kleine Vierbeiner nach etwa 20 Minuten befreit.

Nach einer kurzen Untersuchung durch die Einsatzkräfte – und ausgiebigen Streicheleinheiten durch die Feuerwehr – konnte der kleine Charlie wieder in die Obhut seiner Besitzerin gegeben werden, und die beiden fuhren mit der S-Bahn nach Hause.