Check dich selbst! Gib Hodenkrebs keine Chance!

Die Bayerische Krebsgesellschaft startet Aufklärungs-Kampagne zur Früherkennung von Hodenkrebs

Mit Slogans wie „Hands in the pants! Let’s talk about eggs! All about balls“ macht die Bayerische Krebsgesellschaft e.V. mit ihrer Präventionskampagne „Check dich selbst!“ auf das Thema Hodenkrebs-Früherkennung aufmerksam. Jungen und Männer zwischen 14 und 45 Jahren werden dazu ermutigt, sich regelmäßig selbst zu untersuchen, um mögliche Veränderungen an den Hoden frühzeitig festzustellen. Denn je früher die Krebsdiagnose gestellt wird, umso besser sind die Heilungschancen.

Hodenkrebs ist bei Männern zwischen 20 und 45 Jahren die häufigste bösartige Tumorerkrankung. Jedes Jahr erhalten rund 4.000 Männer deutschlandweit diese Diagnose, in Bayern sind es rund 500 Männer. „Die monatliche Selbstuntersuchung ist wichtig, weil Jungen das letzte Mal zwischen 12 und 14 Jahren ärztlich an den Hoden untersucht werden. Erst ab dem 45. Lebensjahr haben Männer wieder einen gesetzlichen Anspruch auf Krebsfrüherkennung“, betont Prof. Günter Schlimok, Präsident der Bayerischen Krebsgesellschaft (BKG). „Durch das regelmäßige Abtasten lassen sich Verhärtungen, Knötchen oder Schmerzen frühzeitig feststellen und urologisch abklären. Je früher die Diagnose gestellt und der Hodenkrebs behandelt wird, umso höher sind die Aussichten auf Heilung“, so Schlimok. Ganz bewusst heißt es deshalb auf einem Plakat „Hände in die Hose“. Wie die jungen Männer dabei vorgehen können, erfahren sie in einem kurzen Erklärvideo auf der Kampagnen-Website www.checkdichselbst.de.

Der Bayerische Fußball-Verband gehört zu den ersten Unterstützern der Kampagne im Freistaat: „Der Krebs macht keine Unterschiede, es kann jeden treffen“, sagt Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV): „Mit Sébastien Haller, Marco Richter oder auch Timo Baumgartl sind jüngst drei Profifußballer an Hodenkrebs erkrankt – und sie alle haben in dieser schwierigen Situation ihre Bekanntheit genutzt und auf das Thema aufmerksam gemacht. Auch wir wollen unseren Beitrag dazu leisten und unterstützen den Kampf der Bayerischen Krebsgesellschaft gegen den Hodenkrebs, der bei frühzeitiger Diagnose mit hoher Wahrscheinlichkeit als Verlierer vom Platz geht. Hodenkrebs ist kein Tabuthema – und wir wollen bei unseren Fußballern in ganz Bayern die immense Wichtigkeit von Vorsorgeuntersuchungen mit dieser Kampagne auf unseren Kanälen in den Fokus rücken! Wer sich Spieltag für Spieltag so gut vorbereitet, der darf seine Gesundheit nicht dem Zufall überlassen!“

Auch die Kommunikationspartner Health Care Bayern e.V., der Mittelstand in Bayern (mib), das Gesundheitsnetzwerk Leben, die Dachau Thunder (ASV Dachau) sowie die Gesundheitsregionenplus Landkreis Miltenberg, Landkreis und Stadt Aschaffenburg und Altmühlfranken machen über ihre Kanäle auf die Hodenkrebs-Kampagne im Freistaat aufmerksam und nutzen dafür das zur Verfügung stehende Material: Gedruckte Plakate, Flyer und Edgar-Postkarten in jugendlichem Design sowie Texte und Bilder für Social-Media-Posts. So können die Bayerische Krebsgesellschaft und ihre Partner die junge Zielgruppe online sowie offline optimal erreichen.

Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, Kunst, Kultur und Sport unterstützen die Kampagne. So hat BKG-Botschafterin und Bundesverdienstkreuzträgerin Tina Schüssler, Sängerin, Schauspielerin, TV Moderatorin,3-fache Box und K-1 Weltmeisterin sowie Ringsprecherin, ein Video aufgenommen, um Männer zur Selbstuntersuchung zu motivieren. Auch Schauspieler Stefan Murr richtet sich in einer persönlichen Videobotschaft an seine Community, um auf die Früherkennung von Hodenkrebs aufmerksam zu machen.

Wer selbst Kampagnenbotschafter werden will, erhält bei der Bayerischen Krebsgesellschaft weitere Informationen. Ob Fitness-Studio, Sportverein, Unternehmen, Gesundheitsnetzwerk oder private Initiative – je mehr Partner sich gemeinsam engagieren, umso mehr Menschen können erreicht werden. Im Ernstfall kann das Leben retten.

Die Kampagne „Gib Hodenkrebs keine Chance – #checkdichselbst“ wurde ursprünglich von der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft e. V. ins Leben gerufen und wird jetzt von den Landeskrebsgesellschaften der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. in die einzelnen Bundesländer getragen.

Weitere Informationen: www.checkdichselbst.de