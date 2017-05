CHILDREN Kinderkonzert für armutsbetroffene Kinder

München, 11. Mai 2017: 2,5 Millionen Kinder wachsen in Deutschland in Armut auf, das ist beinahe jedes fünfte Kind. Armut schafft eine beengte und begrenzte Lebenswelt, welche die betroffenen Kinder ohne Unterstützung von außen nicht verlassen können. Neben den notwendigsten Ausgaben können ihre Eltern meist kein Geld zur Seite legen, um mit ihren Kindern Ausflüge zu unternehmen, ein Musikinstrument zu kaufen oder ein Konzert zu besuchen.

Schauspielerin Uschi Glas engagiert sich selbst im sozialen Bereich und weiß um die Wichtigkeit des Kinderkonzerts: „Armut schränkt auch die kulturelle Teilhabe von Kindern ein. Das CHILDREN Kinderkonzert ist eine großartige Veranstaltung, die sozial benachteiligten Kindern die Möglichkeit gibt, am kulturellen Leben der Stadt teilzunehmen. Sie können hier unbeschwert wunderbare Musik genießen.“

Das diesjährige Konzert findet unter dem Motto „STRINGS ‘N‘ DRUMS“ statt. Dabei treffen Chefdirigent Clemens Schuldt und die Musiker des Münchner Kammerorchesters auf Alex Glöggler und Philipp Jungk, das preisgekrönte Percussion Duo „Double Drums“. Gemeinsam werden sie mit Stücken von Wolfgang Amadeus Mozart, Andrzej Panufnik und Rodion Konstantinowitsch Schtschedrin die Zuschauer verzaubern und mit den packenden Rhythmen Stimmung in den Saal bringen. Schnipsen, wippen, klatschen und trampeln bei einem klassischen Konzert? Beim diesjährigen Kinderkonzert ist das ausdrücklich gewünscht!

Hintergründe zu CHILDREN

1994 gründeten Gabriele Quandt und Dr. Florian Langenscheidt unter dem Leitgedanken „Mit Kindern. Für Kinder!“ die Kinderhilfsorganisation Children for a better World e.V. (kurz: CHILDREN). CHILDREN erreicht jährlich mehr als 10.000 Kinder und Jugendliche, fördert Programme gegen Kinderarmut und unterstützt ehrenamtliches Engagement von jungen Menschen.

Das CHILDREN Kinderkonzert findet am 21. Mai 2017, um 11.00 Uhr als geschlossene Veranstaltung im Prinzregententheater statt. Die Bestellung von Karten erfolgt über Ulrike de Vries unter: ulrikedevries@children.de

Mehr Informationen zu CHILDREN unter: www.children.de

Informationen zum Münchner Kammerorchester unter: www.m-k-o.de