CHL-Auslosung: Red Bulls treffen im Achtelfinale auf Fribourg-Gottéron

Hager: „Sehr schweres Los“

Red Bull München wird im Achtelfinale der Champions League gegen das schweizerische Team Fribourg-Gottéron antreten. Das hat die Playoff-Auslosung am Freitagmittag in Zürich ergeben. Aus der PENNY DEL sind neben den Red Bulls lediglich noch die Adler Mannheim im Wettbewerb vertreten, die auf Titelträger Frölunda HC treffen. Die Achtelfinalhinspiele finden am 16. und 17. November statt, in der Woche darauf kommt es am 23. und 24. November zu den Rückspielen. Die genauen Termine werden in den nächsten Tagen fixiert.

Kapitän Patrick Hager verfolgte das Event nach dem Mannschaftstraining: „Es ist ein sehr schweres Los. Fribourg hat in der Champions League mit die beste Gruppenphase gespielt und ist in der schweizerischen Liga auch ganz oben mit dabei. Wir haben aber am vergangenen Mittwoch bereits bewiesen, dass wir Mannschaften aus der Schweiz schlagen können und nehmen uns das nun auch für das Achtelfinale vor.“

Fribourg-Gottéron hat die Gruppenphase als einzige Mannschaft ohne Punktverlust bewältigt und steht zum dritten Mal in den Playoffs der Champions League. Red Bull München hat sich durch den 6:1-Erfolg beim schweizerischen Meister EV Zug im letzten und alles entscheidenden Spiel der Gruppenphase zum sechsten Mal das Ticket für die K.-o.-Runde gesichert. Die beiden Teams sind sich nicht unbekannt: In der Saison 2016/17 spielten München und Fribourg in der Gruppe F gegeneinander. Das Hinspiel in der Schweiz ging mit 0:3 verloren, im Olympia-Eisstadion setzte sich die Mannschaft von Don Jackson mit 3:1 durch.



Bei der Auslosung in der Schweiz wurde nicht nur die Spielpaarung bestimmt, sondern auch die Position im Playoff-Baum. Red Bull München würde in einem möglichen Viertelfinale entweder auf Lukko Rauma oder den HC Bozen treffen. Im Halbfinale könnte dann Tappara Tampere, die Växjö Lakers, Red Bull Salzburg oder die Rouen Dragons warten. Der Finalgegner am 1. März 2022 wäre eine der restlichen acht Mannschaften (Rögle BK, ZSC Lions, Sparta Prag, Skellefteå AIK, Frölunda HC, Adler Mannheim, EC-KAC, Leksands IF). Eine Neuauflage des Endspiels von 2019 zwischen München und dem Frölunda HC ist somit nicht ausgeschlossen, denn der Champion aus Schweden befindet sich auf der anderen Seite des Brackets.

Das Achtelfinale der CHL im Überblick:

Fribourg-Gottéron (SUI) vs. Red Bull München (GER)

Rögle BK (SWE) vs. ZSC Lions (SUI)

Lukko Rauma (FIN) vs. HC Bozen (ITA)

Sparta Prag (CZE) vs. Skellefteå AIK (SWE)

Tappara Tampere (FIN) vs. Växjö Lakers (SWE)

Frölunda HC (SWE) vs. Adler Mannheim (GER)

Red Bull Salzburg (AUT) vs. Rouen Dragons (FRA)

EC-KAC (AUT) vs. Leksands IF (SWE)

Alle Termine bis zum Finale

Achtelfinale:

16./17. November 2021 (Hinspiel)

23./24. November 2021 (Rückspiel)

Viertelfinale:

7./8. Dezember 2021 (Hinspiel)

14. Dezember 2021 (Rückspiel)

Halbfinale:

4./5. Januar 2022 (Hinspiel)

11./12. Januar 2022 (Rückspiel)

Finale:

1. März 2022