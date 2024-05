Chöre gesucht – für Tollwood „Ein Festival singt!“

Zusammen:Halt! Das Motto des Tollwood Sommerfestivals soll am Eröffnungswochenende, 21. und 22. Juni, mit „Ein Festival singt!“ zum Klingen gebracht werden – unterstützt von vielen Chören. Damit abends um 22 Uhr das gesamte Festival zur Bühne wird, sollen auf dem ganzen Gelände Chöre den Ton angeben – und alle Tollwood-Besucher*innen sollen einstimmen.

ALLE singen zusammen;: „Give Peace a Chance“ und „Let the Sunshine in“ – angeleitet von Jens Junker vom Go Sing Choir und begleitet vom Hippie-Kammerorchester. Zum Chor der tausenden von Menschen malen Drohnen leuchtende Symbole an den Nachthimmel. Chöre, die Teil dieses einmaligen Gemeinschaftschors sein wollen, können sich bei Tollwood melden: per Mail unter chor@tollwood.de oder telefonisch unter 089-3838500.