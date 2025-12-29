Christbäume richtig entsorgen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) bietet den Münchner*innen wieder zahlreiche kostenlose Entsorgungsmöglichkeiten für ihre Christbäume. Zusätzlich zu den Abgabestellen an den elf Münchner Wertstoffhöfen gibt es ab Januar temporäre Sammelstellen im Münchner Stadtgebiet.

Die Entsorgung der Christbäume ist an einer Reihe von festgelegten, öffentlichen Flächen von 7. Januar bis 4. Februar rund um die Uhr möglich. An ausgewählten Schulen und Kindertagesstätten können Christbäume ebenfalls abgegeben werden, allerdings nur von 7. bis 9. Januar sowie am 12. und 13. Januar – jeweils von 8 bis 17 Uhr. Um die nächstgelegenen Abgabestellen für Privathaushalte zu finden, empfiehlt der AWM die Nutzung des Sammelstellen-Finders unter awm-muenchen.de/christbaum.

Um die Christbäume einer fachgerechten Verwertung zuzuführen, ist es wichtig, die unzerkleinerten Bäume vor Abgabe vollständig abzuschmücken und von Plastik zu befreien.

Ab einer Stückzahl von mindestens 20 Christbäumen haben Hausverwaltungen außerdem die Möglichkeit, Christbäume zwischen dem 20. Januar und 28. Februar von Sammelplätzen in Wohnanlagen gegen Gebühr abholen zu lassen. Informationen zum Bestellvorgang erhalten Hausverwaltungen über das AWM-Kundencenter unter Telefonn 233-96200.

Der AWM und das Baureferat weisen darauf hin, dass ausgediente Christbäume ausschließlich an den ausgewiesenen Sammelplätzen abgegeben werden dürfen. Das Entsorgen außerhalb dieser Bereiche gilt als illegale Müllablagerung und kann ein Bußgeldverfahren nach sich ziehen. Weitere Infos sowie den elektronischen Sammelstellen-Finder gibt es unter www.awm-muenchen.de/christbaum.