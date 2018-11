Christmas meets Cuba – KlazzBrothers & Cuba Percussion am 09.12.2018 im Prinzregententheater München

Seit 1999 stehen die „Klazz Brothers & Cuba Percussion“ für eine erfrischende und innovative Verschmelzung von Klassik mit Jazz und Weltmusik. Mit ihrem neuen Programm „Christmas meets Cuba“ knüpfen die fünf Musiker an das 2010 veröffentlichte Erfolgsalbum an: Internationale und deutsche Weihnachtslieder werden zu musikalisch neuem Leben erweckt! Mit einer Mischung aus Jazz-Swing und Latin-Feeling, aus temperamentvoller Lebensfreude, kubanischer Gelassenheit und stimmungsvoller Melancholie lassen die Musiker Klassiker wie „Stille Nacht“, „White Christmas“, „Feliz Navidad“, George Michaels „Last Christmas“, Leonards Cohens „Halleluja“ oder Mariah Careys „All I Want for Christmas“ in neuem Gewand erklingen. Mit Witz, Tempo und Feuer entdecken sie die europäisch-afrikanischen Wurzeln des Tangos und der kubanischen Musik sowie ihre Wandlung in die traditionell mitreißende Musik Südamerikas und Kubas. Weltbekannte Weihnachtsmelodien werden mit dem Temperament kubanischer Rhythmen gepaart und bringen so Latin Grooves und Weihnachtsstimmung von der Zuckerinsel direkt ins Prinzregententheater.

Bruno Böhmer Camacho, Klavier

Kilian Forster, Kontrabass

Tim Hahn, Schlagzeug

Elio Rodriguez Luis, Congas

Alexis Herrera Estevez, Timbales & Bongos

