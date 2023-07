Christopher: Der dänische Pop-Star live am 10.11.2023 in der Theaterfabrik München

Nach seiner ersten Film-Hauptrolle nun wieder live auf den Bühnen

Im November in Frankfurt, Berlin, München & Hamburg.

Mit Christopher Lund Nissen, der sich als Sänger und Songwriter schlicht Christopher nennt, kommt der gegenwärtig erfolgreichste dänische Popstar im November nach Deutschland! Christopher debütierte 2010 im Alter von 19 Jahren mit der Single „Against the Odds“. Seitdem wurde jede offizielle Single von ihm in Dänemark mit Gold- oder Platin ausgezeichnet. Er hat zahlreiche Auszeichnungen gewonnen, darunter vier Danish Music Awards, „Most Promising International Artist“ bei den Chinese Music Awards und den SCTV Awards in Indonesien, zudem ist er zweimaliger Gewinner des MTV EMA als „Bester dänischer Künstler“. Er hat sich zu einem mehrfach mit Platin ausgezeichneten Künstler in Asien entwickelt und erreichte die Charts in Südkorea, den Philippinen, Singapur und Taiwan sowie eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz von 12 Nummer-1-Hits in den chinesischen QQ Music Charts. Nach bislang fünf Studioalben debütierte er im Jahr 2023 in seiner ersten Hauptrolle als Schauspieler im Netflix-Film „A Beautiful Life“, der in der Eröffnungswoche weltweit auf Platz 1 der Netflix-Charts landete. Zudem schrieb er die Songs auf dem Original-Soundtrack des Films, der in Dänemark einmal mehr an der Spitze der Charts landete. Nun kommt Christopher zwischen dem 9. und 16. November für vier Konzerte nach Deutschland.

Seit er zwölf Jahre alt ist, schreibt Christopher Songs auf seiner akustischen Gitarre. Im Alter von 19 bekam er über Kontakte seines Vaters die Chance, seine Songs vor den Entscheidungsträgern von EMI Music in Dänemark live vorzuspielen – und verließ das Gebäude mit einem Plattenvertrag. Nur wenig später erschien bereits seine Debütsingle mit dem programmatischen Titel „Against the Odds“, das von Songwriter-Helden wie John Mayer, Jason Mraz und Jack Johnson inspiriert wurde. „Against the Odds“ erwies sich als großer Erfolg; das offizielle Video wurde zu einem der ersten viralen Hits überhaupt in Dänemark, was zu einem prestigeträchtigen Musikpreis als „Innovator des Jahres“ führte, der 2012 von Spotify verliehen wurde. Das begleitende Album „Colours“ stieg 2012 vom Fleck weg bis auf Platz 4 der dänischen Charts.

Der zweite Longplayer „Told You So“ (2014) führte mit mehreren Platin-Hitsingles, darunter dem Titeltrack, „Crazy“ und „CPH Girls“, neue funkige Sounds ein. Noch weiter Richtung Club bewegte sich „Twerk It Like Miley“, seine Kollaboration mit dem dänisch-amerikanischen Rap-Star Brandon Beal. Der von Clubbeats inspirierte Titel verzeichnete mehr als 250 Millionen Online-Plays. Die deutlich akustischen und intimer gehaltenen Songs auf seinem dritten Album „Closer“ (2016) zeigten Christophers Blick auf das wirkliche Leben und seine eigene Geschichte. „Pop mit großem Inhalt“ war fortan eine Beschreibung, die Christopher stets begleitete – und „Closer“ landete direkt auf Platz 1 der dänischen Album-Charts. Das Album enthielt sechs Singles, darunter internationale Kollaborationen mit Matoma und Madcon, während sich die Nachricht von einer dänischen Pop-Sensation auf der ganzen Welt zu verbreiten begann. Mehrere Singles erreichten die Charts in Asien, in Ländern wie Südkorea, den Philippinen, Singapur und Taiwan ist Christopher mittlerweile ein mehrfach mit Platin ausgezeichneter Künstler. Mit zwei weiteren Alben – „Under the Surface“ (2019) und „My Blood“ (2021), einem Album, das inhaltlich um seine Frau und seinen ersten Sohn kreist – manifestierte er seinen internationalen Erfolg.

2022 konnte Christopher mit seiner ersten Hauptrolle als Schauspieler in „A Beautiful Life“ zeigen, dass er bereit für eine neue Herausforderung ist. Den Film mit dem gefeierten Regisseur Mehdi Avaz zu drehen, war für den 31-jährigen Musiker sehr aufregend. Es war nicht nur die erste Hauptrolle des dänischen Sängers, Christopher ist auch die Stimme und der Songwriter des Original-Soundtracks für den Film, der am 1. Juni weltweit auf Netflix startete. Die Filmkritiken hoben seine herausragende Leistung als Schauspiel-Debütant hervor, während der Premierenwoche erreichte „A Beautiful Life“ die Top 10 in 60 Gebieten und den ersten Platz in Dänemark und neun weiteren Ländern. All dies verhalf Christopher zu noch mehr Popularität, einem fantastischen Sänger und Musiker, der mit mehr als 2,5 Milliarden Streams der derzeit erfolgreichste dänische Popstar ist.

Live Nation Presents

Christopher

A Beautiful Live Tour Europe 2023

Do. 09.11.2023 Frankfurt Zoom

Fr. 10.11.2023 München Theaterfabrik

So. 12.11.2023 Berlin Metropol

Do. 16.11.2023 Hamburg Grosse Freiheit 36

