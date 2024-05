Christopher – Der dänische Sänger und „A Beautiful Life“-Schauspieler kommt am 09.10.2024 ins Zenith München

Der dänische Sänger und „A Beautiful Life“-Schauspieler kommt im Oktober für fünf Konzerte nach Deutschland

In seiner Heimat Dänemark ist Christopher ein gefeierter Popstar, der seit über 10 Jahren für seine Musik bekannt ist. Weltweit wurde er 2023 durch sein Filmdebüt in der Hauptrolle der Netflix Produktion „A Beautiful Life“ bekannt. Darin spielt er die Rolle des Elliott Winther, einem Musiker, der schlagartig zu einem weltweit bekannten Star wird – eine Rolle, die auf seine eigene Karriere nahezu perfekt fast. Mit sechs erfolgreichen Alben, über 3 Milliarden globalen Streams, multiplen Platinauszeichnungen und zweifachem Platz 1 der dänischen Albumcharts ist er aus der dänischen Popwelt nicht mehr wegzudenken und gewann bereits zwei Mal den MTV European Music Award als „Best Danish Artist“. Als Headliner des Seoul Jazz Fests 2023 markierte Christopher auch in Asien längst seine exponierte Stellung, die er auf seiner kommenden Tour im Oktober weltweit, aber auch in Deutschland mit seinen bisher größten Headline-Konzerten ausbauen wird.

In Dänemark geboren und aufgewachsen, begann Christopher bereits früh damit Songs von anderen Sängern zu covern. Über seinen Vater kam er schnell in Kontakt mit der Musikindustrie und unterschrieb schon im Alter von 19 Jahren bei EMI Denmark, um mit seiner Debütsingle „Against The Odds“ 2011 direkt auf Platz 23 der dänischen Single Charts zu landen. 2012 veröffentlichte er sein Debüt-Album „Colours“, das auf Platz 4 der dänischen Charts stieg. 2014 folgte „Told You So“, dessen gleichnamiger Title track sich von einer funky, verspielten Indie Seite zeigt. Das 2017 veröffentlichte “Closer” konsolidiert diesen Sound, der auf „Limousine (feat. Madcon)“ nun jedoch noch poppiger scheint und dem Sänger sein erstes Nummer 1 Album beschert. 2019 erschien sein Album „Under The Surface“, auf dem sich mit der emotionalen Ballade „My Heart“ und dem tanzbaren „Bad“ zwei seiner bisher größten Hits finden, die mit Christophers einzigartiger Stimme und einem dezent rockigen Ansatz begeistern. Das 2021 veröffentlichte Album „My Blood“ hingegen zeigt seine Musik erneut poppiger und erinnert mit dem verspielten „Fall So Hard“ an The Killers, während „Leap Of Faith“ ihn von einer reduzierten und balladesken Singer-Songwriter Seite zeigt, an die er 2023 anschließt. Mit dem Netflix Film „A Beautiful Life“ (2023) wird Christopher schließlich weltweit bekannt. Nicht nur weil er die Hauptrolle des Films spielte – er komponierte und performte ebenfalls den Soundtrack dazu, der als gleichnamiges Album in etlichen Ländern in die Charts einzog. Nicht nur der Film – eine globale #1 auf Netflix – auch das OST-Album wird in den dänischen Charts ein Nummer 1 Erfolg und zeigt Christopher erneut in einem Singer-Songwriter Kontext, wie der Titelsong mit minimalistischer Begleitung unter Beweis stellt und den Fokus gänzlich auf die Stimme des Sängers lenkt.

Am 26. April erscheint Christophers neue Single „ONE“, gefolgt von den größten Shows, die Christopher je gespielt hat, sowie internationalen Festival-Performances und einer Tour in Südkorea. Dabei hat er längst die Weichen gestellt, um auf internationaler Ebene anzugreifen und nach kontinuierlichem Erfolg in Dänemark auch in Deutschland die Charts zu erobern und sich in Konzertstätten zu präsentieren.

Live Nation Presents

Christopher

Fools Gold Tour 2024

Sa. 05.10.2024 Münster Jovel

Mo. 07.10.2024 Köln E-Werk

Di. 08.10.2024 Hamburg Grosse Freiheit 36

Mi. 09.10.2024 München Zenith

Fr. 11.10.2024 Stuttgart LKA-Longhorn

Telekom Prio Tickets:

Mi., 24.04.24, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom

Mi., 24.04.24, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

https://plus.rtl.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 25.04.24, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 26.04.24, 10:00 Uhr

https://www.livenation.de/artist-christopher-1159566