Circus Roncalli – Tag der offenen Tür in München am 15.10.2017

Wenn Kinder durch die Lüfte fliegen und Zirkusträume wie Seifenblasen visuell schweben, dann ist Tag der offenen Tür im Circus Roncalli. Nur an diesem Vormittag haben große und kleine Besucher die Möglichkeit zu sehen und zu erleben, was den Roncalli-Zuschauern normalerweise verborgen bleibt. So kann man einen Blick in den Garderobenwagen der Roncalli-Clowns werfen, Europas einzige und kleinste Schneiderei auf vier Rädern begutachten und den Künstlern in der Manege bei den Proben zusehen. Licht- und Tontechnik werden erklärt. Die Artisten werden Geheimnisse und Tricks verraten sowie auf dem Schleuderbrett oder in der Luft dem Publikum Rede und Antwort stehen.

Ein paar ausgewählte Besucher dürfen für einen Moment Star in der Manege sein und den Artisten assistieren. Dazu gibt es einen kurzen Programmausschnitt als Leckerbissen. Natürlich empfängt die Besucher auch am Sonntagmorgen die gewohnte Roncalli-Atmosphäre mit dem Duft nach gebrannten Mandeln, Popcorn und frischem Kaffee, den Klängen des Royal Roncalli Orchestra, Kinderschminken und vieles mehr. Der Eintritt ist frei, Einlass ab 9:50h am Haupteingang des Circus Roncalli am Leonrodplatz.

Sonntag, 15.10.2017, von 10-12 Uhr, Tag der offenen Tür in München. Der Eintritt ist frei!

Wo:

Circus Roncalli am Leonrodplatz

Dachauer Straße 144, München, Deutschland