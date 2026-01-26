Cirque du Soleil kommt 2026 mit Alegría nach München – Neuinszenierung im Grand Chapiteau auf der Theresienwiese

Cirque du Soleil präsentiert seine legendäre Zelt-Produktion Alegría – In Neuem Glanz in München. Die kreative Neuinterpretation der ikonischen Show gastiert vom 5. Februar bis zum 8. März 2026 im Grand Chapiteau auf der Theresienwiese in München. Das Publikum erwartet dort die pure Magie des neugestalteten Cirque du Soleil Klassikers.

Alegría wurde 1994 von dem Kreativteam inszeniert, das sich für die frühen Erfolge des Cirque du Soleil verantwortlich zeichnete. Alegría – spanisch für Freude, Begeisterung und Ausgelassenheit – entwickelte sich schnell zu dem Publikumsliebling und prägte den unverkennbaren Stil des Cirque du Soleil.

Bis zum Ende der ursprünglichen Tour 2013 verzauberte Alegría über 14 Millionen Zuschauer in 255 Städten und 40 Ländern. Die Grammy-nominierte Musik – insbesondere der ikonische Titelsong „Alegría“ – hielt sich 65 Wochen lang in den Billboard World Music Charts und ist bis heute das meistverkaufte und -gestreamte Cirque du Soleil Album.

Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums 2019 feierte die Neuinszenierung von Alegría – In Neuem Glanz ihre Premiere. Mit neuer Regie, musikalischen Arrangements, Akrobatik, Choreografien, Kostümen, Make-up und Bühnenbildern wird das Original neu erfunden, bewahrt dabei aber den emotionalen Kern, die bekannten Melodien und die unverwechselbare Magie der ersten Erfolgsversion. Alegría – In Neuem Glanz wird von einem internationalen Ensemble aus 54 Akrobaten, Clowns, Musikern und Sängern zum Leben erweckt. So entstand eine moderne, faszinierende Neuinszenierung, die weltweit Millionen begeistert.

Alegría – In Neuem Glanz ist eine akrobatische Ode an die unerschütterliche Kraft der Hoffnung. Alegría – In Neuem Glanz zieht das Publikum in ein barockes, visuelles Universum, in dem sich unvergessliche Melodien, atemberaubende Akrobatik, surreale Charaktere, farbenprächtige Bühnenbilder und spielerischer Humor zu einem außergewöhnlichen Live-Erlebnis vereinen.

Im Zentrum eines einst glanzvollen Königreiches, das seinen König verloren hat, zeigt Alegría – In Neuem Glanz den Machtkampf zwischen der alten Ordnung und der Jugend, die auf Erneuerung hofft. Als der Hofnarr tollpatschig nach dem Thron greift, wird das alte Regime vom Volk in Frage gestellt und eine neue Ära beginnt.

Seit seiner Weltpremiere 2019 wurde Alegría – In Neuem Glanz in Kanada, den USA, Südkorea, Japan, Großbritannien, Spanien und Italien gezeigt und hat über 3 Millionen Menschen inspiriert. Mehr Informationen sind unter cirquedusoleil.com/alegria zu finden.

