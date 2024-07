Clemens Baumgärtner als OB-Kandidat für München nominiert

Der Bezirksvorstand der CSU München hat den derzeitigen Münchner Referenten für Arbeit und Wirtschaft, Clemens Baumgärtner, als OB-Kandidaten nominiert.

Georg Eisenreich, MdL, Vorsitzender der CSU München, sagt: „Ich bin froh und stolz, dass die CSU München über mehrere hervorragend qualifizierte und kommunalpolitisch erfahrene Persönlichkeiten verfügt, die alle für das Amt des OB-Kandidaten geeignet sind. In einem offenen und kollegialen Prozess haben wir uns auf Clemens Baumgärtner verständigt. Heute hat ihn der Bezirksvorstand der CSU München einstimmig nominiert. Mit Clemens Baumgärtner haben wir einen erfahrenen und erfolgreichen Wirtschaftsexperten als OB-Kandidaten gewonnen, der München voranbringen, der anpacken möchte. Wir werden mit großer Leidenschaft dafür kämpfen, dass Grün-Rot in München abgelöst wird.“

Clemens Baumgärtner, designierter OB-Kandidat der CSU München für die OB-Wahl 2026, sagt: „Es ist für mich eine große Ehre, dass mich die CSU München als OB-Kandidaten nominiert hat. Als Wirtschaftsreferent habe ich gezeigt, dass ich hart arbeiten und anpacken kann. Ideologie und Bevormundung lehne ich ab und stehe für eine pragmatische und sachorientierte Politik. Ich höre zu, bin bei den Menschen vor Ort und kenne daher die Anliegen der Münchnerinnen und Münchner. Mir ist wichtig, ein Oberbürgermeister für alle zu sein.

Über Clemens Baumgärtner

Clemens Baumgärtner ist 1976 in München geboren, verheiratet und hat zwei Kinder. Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie des Europäischen und internationalen Wirtschaftsrechts (LL.M. EUR.) arbeitete er vor seiner Wahl zum Referenten für Arbeit und Wirtschaft 2019 über 15 Jahre als selbständiger Rechtsanwalt in München. Ihm gelang es als Wirtschaftsreferent u.a. die IAA, Tech-Unternehmen wie Apple und Weltstars nach München zu holen.

Bereits seit 1996 ist er Mitglied im Bezirksausschuss 18 Untergiesing-Harlaching, von 2012 bis 2020 war er dort Vorsitzender. Als BA-Vorsitzendem gelang es ihm, die Schulerweiterung der Grundschule an der Rotbuchenstraße auf dem Klinikgelände Harlaching durchzusetzen, damit mehr Schülerinnen und Schüler in der Nähe ihrer Wohnungen zur Schule gehen können.