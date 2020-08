CLOWN-CAR-WASH: Münchens lustigste Autowasch-Show!

Der Circus Krone startet mit einer weiteren Weltneuheit durch und eröffnet die lustigste Autowaschstraße Münchens.

„Aufgrund der Corona-Pandemie können wir weder in München noch auf Tournee spielen und trotzdem sehen und fühlen wir, dass der Circus seine Aufgaben, gerade in Krisenzeiten wahrnehmen muss. Circus ist da um Leute zum Lachen zu bringen, abschalten zu lassen und glückliche Momente erlebbar zu machen,“ so Martin Lacey jr..

Bereits Frau Christel Sembach-Krone spielte mit der Idee, im Sommer während sie sich mit ihrem Circus auf Tournee durch ganz Deutschland befand, eine Autowaschstraße in München zu betreiben. Diese Idee griff Martin Lacey jr. nun auf, informierte sich und kreierte sein eigenes, ganz neues Konzept, bei dem es in erster Linie um Unterhaltung geht. Rund 20 Clowns und Artisten, die alle aufgrund der Corona-Pandemie in München ansässig sind, unterhalten die Besucher der CLOWN-WASH-SHOW in einer 90 Meter langen Waschstraße des Circus Krone Stammquartiers. Viele Überraschungen vorprogrammiert!

„Es war uns wichtig auch neue Möglichkeiten unserer Zeit einfließen zu lassen. So verwenden wir z.B. immer wieder das gleiche Wasser, das über spezielle Pumpen wiederaufbereitet werden kann. Auch geben unsere Clowns klar zu verstehen, wann der Motor abgestellt werden MUSS!“ erzählt Martin Lacey jr.

Jana Mandana Lacey-Krone: „Es ist eine sehr schwierige Zeit für uns alle. Ein respektvoller Umgang unter Einhaltung aller Hygienevorschriften ist für uns dennoch von höchster Priorität. Wir sind daher sehr stolz, mit CLOWN-CAR-WASH ein Stück Circus, auch während der Corona Pandemie umsetzten zu können. Das Konzept beinhaltet alle derzeitig bekannten und vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen.“

Jeder Besucher durchfährt die CLOWN-WASH-SHOW mit seinem eigenen Auto und muss dies zu keinem Zeitpunkt verlassen. Auf die Anzahlder Insassen kommt es nicht an. Es wird pro Auto und Fahrt bezahlt. Eine Fahrt kostet 15 €,-jede weitere nur 10 €. Auch für das typische Circus-Catering ist mit verpacktem Popcorn und Getränken, die in den Wagen gereicht werden, gesorgt. Die Zufahrt erfolgt über die Zirkus-Krone-Straße 1-6, 80335 München. CLOWN-CAR-WASH findet Samstag und Sonntag durchgängig von 11 – 18 Uhr statt.