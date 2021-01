“Clownies” für die KlinikClowns

Brot & Feinbäckerei Neulinger unterstützt die KlinikClowns mit besonderen Krapfen

Ludwig Neulinger engagiert sich seit vielen Jahren für den Einsatz der KlinikClowns in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Dieses Jahr hatte er eine ganz besondere Idee: In allen Filialen seiner Bäckerei hat er in der Krapfensaison „Clownies“ im Angebot – liebevoll designte Krapfen mit dem Logo der KlinikClowns. Vom Verkauf jedes der neuen Gebäckstücke gehen 20 Cent direkt als Spende an KlinikClowns Bayern e.V.

Die KlinikClowns freuen sich sehr über die Aktion der Brot & Feinbäckerei Neulinger und hoffen, dass viele Feinschmecker das Naschen mit sozialem Engagement verbinden.

Finanziert durch Spenden sind die KlinikClowns in über 100 Einrichtungen bayernweit im Einsatz und bringen kranken und pflegebedürftigen Menschen Spaß und Freude und eine oft wesentliche Erleichterung der Situation. Dort, wo sie während der Pandemie derzeit nicht in die Einrichtungen dürfen, halten sie mit vielen kreativen Aktionen den Kontakt, zum Beispiel mit Clownsbesuchen vor statt in den Einrichtungen oder digitalen „Clownsvisiten“.

Ausführliche Infos über ihre Arbeit findet man unter www.klinikclowns.de, Infos über die Brot & Feinbäckerei Neulinger und die Standorte ihrer fünf Filialen in München unter www.baeckerei-neulinger.de.