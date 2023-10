Clueso kommt am 03.07.2024 in die Tollwood Musik-Arena

CLUESO – Sommer Tour 2024

„Willkommen Zurück“ auf dem Tollwood Sommerfestival, Clueso! Am 3. Juli 2024 ist er nach acht Jahren zurück in der Musik-Arena. In dieser Zeit hat er sich auf eine künstlerisch-musikalische Reise gemacht. Statt sich mit anderen zu vergleichen, will er mit ihnen zusammen etwas Besonderes machen. So entstanden Songs mit Musik-Größen wie Capital Bra, Mark Forster oder Udo Lindenberg. Ob Trap-Beats mit sanften Melodien oder Flamenco-Gitarren auf treibenden Beats: Clueso kreiert mit jedem Song einzigartige Musik. Jetzt Tickets sichern.

ZEIT

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 19:00 Uhr Ende: max. 22:00 Uhr

Tickets: www.muenchenticket.de