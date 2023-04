Co-Trainer Steve Walker verlässt die Red Bulls

Nach vier Jahren an der Seite von Trainer Don Jackson verlässt Assistenz-Coach Steve Walker den EHC Red Bull München. Der 50-Jährige wechselte im Mai 2019 in die Organisation der Red Bulls. Als Co-Trainer gewann der Kanadier vor wenigen Tagen mit dem Münchner DEL-Team die deutsche Meisterschaft. Walker war mit dem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung an das Management herangetreten. Diesem wurde entsprochen.

„Steve und das gesamte Trainerteam haben den Weg für unsere vierte Meisterschaft entscheidend mitgeebnet“, erklärt Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey. Im Namen der gesamten Organisation möchte ich mich bei ihm für seine geleistete Arbeit sehr herzlich bedanken. Für seine weitere berufliche Laufbahn wünschen wir ihm nun das Allerbeste. Servus, Walks!“, so Winkler weiter.

Walker war von 2000 bis 2011 als Spieler für die Eisbären Berlin aktiv und gewann dort fünf deutsche Meistertitel, drei davon unter dem damaligen Berliner Trainer Jackson. Nach seiner Spielerkarriere startete er seine Trainerlaufbahn in einer kanadischen Nachwuchsliga, 2015 führte ihn sein Weg zurück nach Deutschland. Dort arbeitete er zwei Jahre als Assistenz-Coach bei den Adler Mannheim. In der Saison 2017/18 war er in Österreich als Headcoach beim EC KAC tätig.