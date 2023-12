Coca Cola Weihnachts Truck Tour 2023 im Olympiapark München

„Holidays are coming!“ – und zwar in München! Am Samstag, dem 09.12., wurde der Hans-Jochen Vogel Platz im Münchener Olympiapark in strahlend-hellem Weihnachtsglanz erleuchtet. Der Platz im Grünen inmitten einem der berühmtesten Parks der bayrischen Landeshauptstadt bot die ideale Kulisse, um sich gebührend auf die Feiertage einzustellen. Von 15 bis 20 Uhr konnten Besucher:innen die vielen verschiedenen Angebote des Coca-Cola X-Mas Trucks entdecken und genießen. Nach dem Halt in München startet die zweite Hälfte der diesjährigen Coca-Cola X-Mas Tour, bei der die Trucks über das Schienennetz von DB Cargo in vier weitere Städte fahren. Der nächste Halt hierfür ist in Leipzig am 15.12.

Das Motto der diesjährigen Coca-Cola X-Mas Kampagne: „Entdecke den Weihnachtsmann in dir“ Jahr für Jahr begeistert die Coca-Cola Weihnachtstruck-Tour Menschen in ganz Deutschland. Die diesjährige Tour hat ein ganz besonderes Ziel: Menschen zu ermutigen, ihren „inneren Weihnachtsmann“ zu entdecken. Dieses zentrale Motto steht als Synonym für Güte und Großzügigkeit und soll dazu aufrufen, im Alltag mehr Gutes zu tun. Die Kampagne macht dabei deutlich: Eine Welt voller Weihnachtsmänner wäre eine freundlichere Welt. Darum braucht die Welt mehr Weihnachtsmänner!