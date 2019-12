Contra Promotion meldet Deutschland-Termine von Sunrise Avenue in 3 Min ausverkauft

Die Arenentour von Sunrise Avenue, die im Sommer 2020 stattfinden wird, und heute um 12.00 Uhr exklusiv über CTS Eventim in den Vorverkauf gegangen ist, war um 12.03 Uhr mit weit über 50.000 Tickets bereits vollständig ausverkauft. Contra Promotion arbeitet derzeit an einigen Zusatzterminen, die sich auf Grund der riesigen Nachfrage unter Umständen im weiteren Verlauf noch realisieren lassen.

Sunrise Avenue hatten am 2.12.2019 in Helsinki im Rahmen einer weltweit live übertragenen Pressekonferenz ihre Trennung verkündet, die nach dem Sommer 2020, in dem die Band auf finale Abschiedstour gehen wird, mit einem Konzert im Olympiastadion in Helsinki am 15.08.2020 vollzogen wird.