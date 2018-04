Cooles Workout im Angesicht des ewigen Eis´

Abenteuerlust, Coolness, Kondition und Lust am Outdoor-Fun sind die besten Begleiter der Actionurlauber in Hintertux. Es darf ein bisschen mehr Herausforderung und Kribbeln sein am Talschluss des Zillertals. In Hintertux lockt das Abenteuer am Puls der Natur. Bis Oktober wagen sich Menschen wie du und ich beim Höhlentrekking in der höchstgelegenen Schauhöhle Europas in Gefilde, die üblicherweise nur Höhlenforschern zugänglich sind. In den Schluchten des Zillertals gibt es kristallklares Wasser, Wasserfälle, Höhlen und steile Felswände – das perfekte Terrain zum atemberaubenden Canyoning. Völlig schwerelos schweben Paragleiter durch die klare Bergluft und überlisten die Schwerkraft. Wer seine beeindruckenden Erlebnisse festhalten möchte, leiht sich im Ort eine Helmkamera und wird zum Regisseur seines Actionmovies. Weil jeder Adrenalinjunkie auch einmal eine Pause braucht, gibt es in Hintertux Familie Klausner. Im Dachgeschoss ihres Klausnerhof**** wird alles getan, um müde Schluchten-Kletterer, Höhenflieger, Bike-Enthusiasten und Gipfelstürmer fit für neue herzerfrischende Vorhaben zu machen. Bei einer Honig- oder Kräuterstempelmassage werden die größten Draufgänger streichelzart. In der Gletscheroase mit Wasser- und Saunawelt, Dachterrasse, Wellness und Beauty tanken Sportliche Kraft und Energie. Während ihre Gäste in den Bergen unterwegs sind, bewirtschaften die Klausners auch eine hoteleigene Landwirtschaft. Von dort kommen die frischesten Lebensmittel, die von morgens bis abends die Feinschmecker im Klausnerhof verwöhnen. Regionale Köstlichkeiten sind die Spezialität des Hauses. Martin Klausners Weinkeller ist ein „Geheimtipp“ für Liebhaber feiner Tropfen. Ein Tipp für die Wanderer und Biker: Wanderführer Franz begleitet die Wanderer fünf Mal in der Woche zu den schönsten Plätzen des Naturparks Zillertaler Alpen.

Bergwanderwochen im Klausnerhof (07.07.–02.09.18)

Leistungen: 7 Nächte inkl. Klausnerhofs Verwöhnpension u. Inklusivleistungen, gesellige und gemütliche Wanderungen mit Wanderführer Franz von Mo. bis Fr., kostenloser Verleih von Walking- und Wanderausrüstung (Rucksäcke, Stöcke u. Trinkflaschen), eine unterhaltsame Wanderung mit Frieda, Wellnessgutschein im Wert von 25 Euro – Preis p. P.: ab 735 Euro

Neu: Das Landhaus Klausner –

Für den preisbewussten Gast

Familie Klausner hat das an den Klausnerhof angrenzende Gebäude erworben und bietet nun mit dem „Landhaus Klausner“ ein hübsches Feriendomizil für den preisbewussten Gast. Der ehemalige Jörglerhof heißt nicht nur Landhaus Klausner, sondern ist Klausner durch und durch. Stefan, der Juniorchef des Klausnerhofs, hat die Leitung im hauseigenen À-la-carte-Restaurant des Landhaus Klausner übernommen. Gutes Essen, große Weine und herzlicher Service werden – wie im Klausnerhof – die Gäste verwöhnen. Gäste des Landhaus Klausner können alle Annehmlichkeiten des Klausnerhofs nützen: Panorama- SPA, Frühstück oder Verwöhnpension – ganz nach Geschmack, Lust und Laune. Die Zimmer im Landhaus sind im Tiroler Stil eingerichtet und versprühen angenehme Wärme und Gemütlichkeit.