Corona: Gastgewerbe fordert inzidenzunabhängige Öffnungen

„Es spendet Mut, dass in Bayern Schritt für Schritt Öffnungen ermöglicht werden, voller Spannung erwarten wir die Öffnung erster Hotelbetriebe am kommenden Freitag“, sagt Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Bayern, fügt aber mit Blick auf die ab einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 greifenden „Bundesnotbremse“ hinzu: „Zugleich denken wir aber an die große Mehrheit aller Betriebe, die nach wie vor geschlossen bleiben müssen – und das vollkommen unbegründet. Wir fordern die sofortige Öffnung aller gastgewerblichen Betriebe für alle Geimpften, Genesenen und negativ Getesteten unabhängig von Inzidenzwerten. Wir müssen schnellstmöglich wieder den Weg zu mehr Normalität ohne Tests wie in der Phase nach dem ersten Lockdown wagen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass unsere Betriebe sicher sind. Dies haben auch zahlreiche Experten immer wieder bestätigt. Wir wollen keine Öffnungen um jeden Preis, wir sind überzeugt, dass diese Öffnungen verantwortbar sind, ja sogar helfen können, die Pandemie durch das Schaffen sicherer Orte bekämpfen zu können.“ Zugleich ist es auch wirtschaftlich sinnvoll. Einer aktuellen Umfrage des DEHOGA Bayern zu Folge sehen drei Viertel aller Betriebe unter den bislang bekannten Auflagen keine Perspektive, wirtschaftlich rentabel agieren zu können. Für 94,4 Prozent der Betriebe ist die Öffnung der Innengastronomie „wichtig“ bis „essenziell überlebensnotwendig“. Als größtes Hemmnis den Betrieb wieder zu eröffnen, sehen 77,8 Prozent aller Betriebe die drohende Schließung des Betriebes bei Erreichen der 100er-Inzidenz.

Positiv wird das Programm „Tourismus in Bayern – fit für die Zukunft“ bewertet, das Investitionen in einen nachhaltigen, barrierefreien und ökologischen Tourismus fördern soll. „Auch in Zeiten einer existenzbedrohenden Wirtschaftskrise ist es sehr wichtig, parallel zu den Entschädigungszahlungen und Wirtschaftshilfen, Impulse für die Zukunft zu geben“, so Inselkammer.